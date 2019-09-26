Участники пикета в Махачкале заявили о несправедливости законов к афганцам

26 сентября 2019, 20:39

Ветеранов войны в Афганистане лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье, посетовали участники круглосуточного пикета в махачкалинском парке. После встречи с представителем Совета старейшин при главе Дагестана они продолжают настаивать на личном приеме у Владимира Васильева.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов Афганской войны проводили голодовку в парке Махачкалы, добиваясь от властей предоставления положенного им жилья. После уговоров представителей муфтията, которые назвали голодовку недопустимой для мусульманина формой протеста, ветераны прекратили ее. Однако протестующие продолжают оставаться в парке, заявляя, что не разойдутся, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев.

Сегодня на пикете в парке Воинов-интернационалистов присутствовали около 25 человек. Как сообщили участники акции, ночевать в палатке останутся 10-12 человек. "Больше в палатке разместиться не может. Поэтому те, у кого есть возможность, идут ночевать к родственникам. И с утра снова здесь собираемся", – пояснил один из ветеранов корреспонденту "Кавказского узла".

"Служба в Афганистане сказалась на психике. Вместо того, чтобы находиться дома, мы вынуждены жить в палатке. Когда просыпаешься утром в палатке, то первое, что приходит в голову, так это то, что опять началась война и мы сейчас в Афганистане. И только потом, когда видишь седины находящихся рядом, вспоминаешь, где ты и почему здесь находишься", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран Шамиль Магомедов.

Протестующим пообещал помочь ОНФ

Сегодня протестующих навестили несколько депутатов Народного Собрания Дагестана, приезжали к ним и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Джамалудин Шигабудинов и представитель Совета старейшин при главе республики. "Мы прошли всевозможные инстанции. Везде нас отфутболивают. У нас осталась надежда только на встречу с главой", – сказал руководителю исполкома ОНФ один из пикетчиков.

Джамалудин Шигабудинов в свою очередь пообещал содействовать решению проблемы. "Мы сейчас будем консультироваться и находить решение, чтобы людям оказали помощь. Это требует определенных финансовых ресурсов, но <...> это люди с особенным статусом, и я думаю, что без внимания их проблемы власти не оставят", – сказал Шигабудинов.

Напомним, что вечером 25 сентября протестующих посетила делегация от Народного собрания Дагестана во главе с вице-спикером, лидером фракции КПРФ Махмудом Махмудовым.

Афганцы заявили об ущемлении их прав на законодательном уровне

Действующие законы ущемляют права ветеранов-афганцев, считает активист Гасайни Гасайниев. "Для участников войны в Афганистане была предусмотрена отдельная очередь для улучшения жилищных условий. Но в 2004 году Госдума приняла закон, по которому ветераны разделялись на две группы: те, кто стоял в очереди до 1 января 2005 года и те, кто встал после этой даты. Первую группу по-прежнему финансировали из федерального бюджета, а подавших документы после наступления 2005 года включали в общую очередь со всеми другими нуждающимися. То есть, фактически, своего жилья ветераны могут уже и не дождаться. И выходит, нас лишили права на льготное жилье", – пояснил Гасайниев корреспонденту "Кавказского узла".

Попытка обжаловать это в Конституционном суде провалилась, отметил он. "В 2009 году пострадавшие при аварии Чернобыльской АЭС и ликвидаторы последствий смогли отстоять свое право в Конституционном суде. Суд тогда решил, что разделять людей в зависимости от даты их постановки в очередь нельзя, это нарушение прав. Но в то же время Конституционный суд России при подаче аналогичной жалобы ветеранами Афганистана в 2014 году отказал вообще в принятии ее к рассмотрению. Это решение суда не подлежит обжалованию, и теперь нам просто не к кому обратиться. Можно, конечно, в Европейский суд по правам человека. Но не хочется ветеранам Афганистана подавать жалобу на Россию в международные суды", – отметил Гасайниев.

Участник пикета Магомеднаби Магомедшарипов рассказал, что встал в очередь на улучшение жилищных условий в 2004 году, когда стало тесно жить с тремя детьми. "У меня трое детей, разнополые. Им нужны отдельные комнаты. Но очередь до меня может дойти в лучшем случае только через 10 лет. В этом году жилье получают только те, кто встал в очередь в 1993 году", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Магомедшарипова, его призвали в армию в 1984 году из Кизлярского района. Через три месяца "учебки" перенаправили в Афганистан, где он служил в разведке и последние полгода был командиром разведотделения. За месяц до демобилизации получил ранение – его отряд попал в засаду.

Адвокат указал на способы отстаивания прав ветеранов

В случае, если ветеран-афганец стоит в очереди, но министерство труда и социального развития Дагестана по каким-то причинам отказывает в выдаче квартиры, надо обратиться федеральное ведомство с просьбой разобраться в ситуации, советует адвокат Евгений Черноусов.

"Необходимо подать жалобу на действия республиканского ведомства руководящему органу – это Минтруд РФ, в Москву. В жалобе должны быть изложены все обстоятельства, приложены документы, подтверждающие, что человек может претендовать на квартиру, а также отказы о выдаче жилплощадей и причины отказов. Жалоба должна быть коллективной, для большего веса. На основе жалобы федеральное ведомство создаст комиссию, группу проверяющих, которые вылетят в Дагестан, встретятся с бастующими, у каждого выяснят причину отказа в выдаче квартиры. Затем группа проведет проверку, сколько денег было выделено Минтрудом РФ региональному ведомству на квартиры афганцам, и выяснит, куда делись деньги, нет ли тут коррупционной составляющей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов.

Напомним, что ранее протестующие сообщили, что многие афганцы были исключены из очереди на жилье из-за того, что сгорели их документы в архивах.

Он отметил, что необходимо продублировать жалобу в приемную премьера Дмитрия Медведева, а также привлекать СМИ для освещения проблемы. В случае, если обращения останутся без внимания, необходимо обращаться в администрацию президента, добавил юрист. Обращение в местные суды возможно, но вряд ли будет эффективным, поскольку проверку по факту невыдачи квартир будет проводить сам Минтруд, считает Черноусов.

В случае, если утрачены документы, подтверждающие, что человек имеет право на социальное жилье, их необходимо восстановить – без них получить жилплощадь не удастся, подчеркнул Черноусов. "Случаи бывают разные: документы сгорели, потеряны при переезде, украдены. Но их всегда можно восстановить – необходимо лишь обратиться в то ведомство, которое их выдавало. А какое именно, это уже виднее самим афганцам. Процедура несложная, отлаженная", – указал Черноусов.

Если документы были утрачены, а суд уже вынес решение не в пользу афганца, то прежде всего необходимо добиваться восстановления документов и обжаловать судебное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. "Это не тупиковая ситуация. Когда появляются документы, появляются и права. Без документов прав нет. Это, кстати, правильно – исключается мошенническая составляющая", – сказал Черноусов.