Ветераны-афганцы сменили голодовку на круглосуточный пикет

25 сентября 2019, 21:38

Представители муфтията убедили ветеранов Афганской войны прекратить голодовку. Около 50 протестующих остались ночевать в махачкалинском парке, настаивая на встрече с главой республики.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября около 20 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в парке Махачкалы, потребовав от властей предоставления им жилья. На пятый день к голодовке присоединились еще около 20 ветеранов. Протестующие заявляют, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. На восьмой день голодовки одному из протестующих понадобилась помощь врачей.

На третий день голодовки один из ее участников был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, но затем вернулся к протестующим. Еще нескольким вызывали скорую помощь.

Ветераны отказались от голодовки, но решили не уходить из парка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников голодовки, Магомеднаби Магомедшарипов. "Мы немолоды, здоровье уже не то. Троих уже увезли на скорой отсюда, у многих постоянно скачет давление. Поэтому мы решили не наносить вред своему здоровью, а перейти к другому виду протеста. Будем здесь находиться круглосуточно, пока на наши проблемы не обратят внимание чиновники", - рассказал ветеран.

Он пояснил, что прекратить голодовку ветеранов убедили представители Духовного управления Дагестана, посетившие протестующих вчера, 24 сентября. Представители духовенства пояснили, что ислам запрещает наносить вред своему здоровью, и поэтому такой вид протеста, как голодовка, этой религией не одобряется.

Высокопоставленные чиновники продолжают игнорировать голодовку "афганцев", отметил сегодня вечером Магомеднаби Магомедшарипов. По его словам, для протестующих, которые ночуют в парке, привезли еще две палатки. Всего сегодня в парке собралось около 50 "афганцев". "Мы думаем дополнительно установить палатки и оставаться здесь, сколько потребуется. Правительство не пытается реагировать на наши требования. Надеется, что мы уйдем. Но этого не произойдет", - заявил ветеран.

Депутаты парламента пообещали помочь ветеранам

Сегодня вечером участников голодовки посетила делегация от Народного собрания Дагестана во главе с вице-спикером, лидером фракции КПРФ Махмудом Махмудовым. Пришли шесть депутатов, в том числе и руководители различных парламентских комитетов. Махмуд Махмудов выслушал протестующих, зашел в палатку, где лежали четверо человек, которые не могли подняться и выйти на улицу из-за плохого самочувствия. Вице-спикер попросил подготовить письменное обращение и пообещал разобраться во всех их требованиях.

"Решить все экспромтом сейчас невозможно. Но им надо постараться помочь, они это заслужили. Необходимо разобраться, почему они остались за бортом предусмотренных для них льгот. Конечно, Народное собрание - законодательный орган, но вместе с правительством и главами администраций нужно найти решение всех их вопросов. Давать им пустые обещания мы не намерены. Если что не получится сразу, возьмем в работу. В первую очередь надо выяснить, почему их ущемили, а не поддержали", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" итоги встречи Махмудов.

Протестующие поблагодарили депутатов за реакцию, но заявили, что пока с их инициативной группой не встретится глава Дагестана, они не покинут место проведения акции. Позже один из "афганцев" принес большой баннер с надписью "Афганцы требуют встречи с главой РД В. А. Васильевым". Этим баннером они заменили прежний, с надписью о бессрочной голодовке.

Голодовка вызвала интерес у махачкалинцев

На протестующих обращают внимание прохожие, они останавливаются, чтобы расспросить их или высказать слова поддержки. "Люди подходят разных возрастов. И молодые ребята, и женщины. Вчера подошла женщина. Когда узнала, что мы ждем встречи с главой республики, предположила, что Владимиру Васильеву еще не сообщили, что мы тут голодовку объявили. Поддержала нас, сказала, что надо стоять до конца, пока он не узнает. Женщины, узнав, как с нами поступает государство, не хотят уже детей отпускать в армию", - рассказал Магомеднаби Магомедшарипов.

Сегодня к "афганцам" подошел молодой человек, который представился работником прокуратуры. Он взял обращение с подписями и сообщил о том, что ситуация находится на контроле у окружной военной прокуратуры и у прокурора республики, передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие указали на проблемы с очередью на жилье

Житель поселка Белиджи Дербентского района Шихабудин Эфендиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и еще три ветерана из этого населенного пункта выбыли из льготной очереди на улучшение жилищных условий из-за утраты документов. "В администрации поселка два раза был пожар, в котором сгорели 80% архивных документов. Из-за этого документы шести афганцев оказались уничтожены, и нам отказывали в выдаче сертификата на приобретение жилья. Мы подали иск в районный суд, собрали доказательства и привели в суд живых свидетелей, работников администрации поселка, которые на суде подтвердили нашу позицию. Суд первой инстанции вынес решение в нашу пользу, и обязал Минтруд включить нас в список. Однако в 2014 году Минтруд подал апелляционную жалобу на решение по четверым афганцам. Остальных двух ветеранов они включили в очередь. Верхсуд принял позицию министерства и отменил решение по нашим делам", - сообщил Эфендиев.

Он отметил, что не присутствовал на рассмотрении апелляции лично. "Конкретно в моем случае юристы Минтруда зацепились за то, что у мое удостоверение участника боевых действий было выдано в 2009 году. Хотя это было новое свидетельство, которое нас обязали обменять в связи с указом о необходимости получения удостоверения единого образца. У них были документы, что я являюсь участником Афганской войны, но они закрыли на те документы глаза. По некоторым данным, это было сделано специально, потому что тогда была негласная установка как можно больше сократить расходы на социальную помощь населению", - предположил Эфендиев.

Присутствовавший на том заседании Верховного суда Мисрихан Герейханов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что председательствующий не давал высказываться "афганцам", а позицию представителей Минтруда выслушал полностью.

В акции протеста принимают участие два брата Магомедовых из Ботлиха, в разные годы служившие в Афганистане. Магомед Магомедов был призван в Афганистан из Свердловска, вернулся в Ботлих в 1981 году. Документы на улучшение жилья он подал в 1993 году, однако его документы были утеряны. В 2004 году он через суд смог восстановиться в очереди. "С тех пор я стою седьмым. Но за эти 15 лет очередь так и не сдвинулась. Я как был седьмым, так и остался", - отметил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Его младший брат Шамиль Магомедов был направлен в Афганистан в 1983 году. "Нам тогда говорили, что посылают "для выполнения интернационального долга перед родиной". Служил в мотострелковой полку, командиром экипажа. Был в Кабуле, Шинданде, Турагунди, Герате. В 1985 году демобилизовался. После возвращения домой какое-то время жил в селе. Потом вступил в спецназ МВД "Каскад", - рассказал Шамиль Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

В составе отряда спецназа он принимал участие в Первой чеченской войне, участвовал в отражении нападения международных террористов в Ботлихе, награжден орденом Мужества. "С 1996 года стою в списке льготников на улучшение жилья. Но моя очередь постоянно сдвигается только назад, за счет тех, кто восстанавливается в ней по решению суда. Уже 23 года прошло, а когда дойдет очередь до меня, еще неизвестно", - добавил он.