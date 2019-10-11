Ветераны-афганцы припомнили властям Дагестана неработающий реабилитационный центр

11 октября 2019, 19:26

Участники пикета ветеранов в Махачкале заказали большую утепленную палатку и готовы мобилизовать всех сослуживцев, чтобы протест стал массовым. В Дагестане торжественно открывали реабилитационный центр для ветеранов "Афганец", но он так и не заработал, отметили пикетчики.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. По просьбе духовенства ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, требуя приема у главы Дагестана Владимира Васильева. 4 октября протестующие записали обращение к Владимиру Путину, пригрозив, что протесты афганцев вспыхнут в разных регионах страны. 7 октября они констатировали, что власти уже три недели игнорируют протест.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Жители близлежащих к парку домов помогают протестующим, принося им продукты и питьевую воду. Протестующие рассказали, что предыдущее руководство республики под давлением протестов бралось за решение их проблем.

Круглосуточный пикет дагестанских ветеранов-афганцев, требующих встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, длится уже 25-й день. Протестующие сами ведут отсчет: под растянутым баннером с их требованием установлена табличка с указанием, сколько уже дней проходит акция, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как признаются ветераны, они не ожидали, что проводить пикет им придется так долго. "Мы предполагали, что нам здесь придется находиться неделю, другую. Но не думали, что так долго", - сказал один из участников акции корреспонденту "Кавказского узла".

"Если глава республики не может принять "афганцев", которые 25 дней живут в палатке, то как вообще к нему на прием может попасть любой другой гражданин?" - сетует другой пикетчик.

Обстановка в палатке, где уже четвертую неделю живут протестующие, стала напряженной, отмечает активист Гасайни Гасайниев. "Мы не можем понять, почему [власти] так к нам относятся. Если они считают, что нас тут мало, и сейчас с наступлением холодов мы все разойдемся, то они ошибаются. Мы здесь пробудем до тех пор, пока инициативную группу не примет глава республики", - заявил он.

Протесты афганцев в прошлые годы побуждали чиновников к действиям, отметил ранее глава местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Шамиль Хадулаев. "После голодовки ветеранов в 2008 году республиканскими властями был построен 60-квартирный дом, но в итоге квартиры в нем выдали другим "афганцам". В 2016 году, после еще одной акции протеста, в бюджете республики для них были заложены 54 миллиона рублей, но куда они в итоге делись, мы не знаем", - сказал он "Кавказскому узлу".

Погода в Махачкале в последние несколько дней ухудшилась: в начале недели дул сильный ветер, по вечерам температура опускалась до 12-13 градусов, а 10 октября шел дождь. Сегодня погода была ясной и теплой. "Мы уже заказали утепленную палатку на 60 мест. Если раньше мы останавливали тех, кто рвался к нам, то теперь этого делать не будем", - отметил Гасайниев.

По словам активиста, несколько участников пикета на время покинули место акции - они уехали домой на выходные, чтобы повидать родных. "Сейчас здесь примерно 15 человек, но к понедельнику они все вернутся, и мы вместе решим, как быть. Уходить отсюда мы не собираемся, но нужно решить, как действовать дальше. Вопросы, о которых мы говорим, важны не только для нас, но и для всего ветеранского движения в республике. Власти все хуже относятся к ветеранам", - сказал он.

Если руководство Дагестана и дальше будет игнорировать требование о приеме главой республики членов инициативной группы ветеранов-афганцев, с 14 октября пикетчики начнут созывать своих сослуживцев в парк, и протест приобретет более массовый характер, отмечают активисты. На пикет махачкалинских афганцев уже обратили внимание в Москве: ветеранские организации и депутаты Госдумы подключились к ситуации и готовят законодательную инициативу, которая призвана отменить разделение ветеранов на тех, кто встал в очередь на жилье до 1 января 2005 года и после.

"От республиканских властей мы хотим, чтобы они исполняли все социальные обязательства, ежегодно закладывали в бюджет Дагестана средства для ветеранов, и чтобы выдавали не жилищные сертификаты, а перечисляли эти деньги на лицевые счета. А также чтобы разобрались с тем, почему реабилитационный центр для ветеранов, который символически был назван "Афганец" и был торжественно открыт, но ни одного дня так и не проработал", - заявил Гасайниев.

Об открытии реабилитационного центра "Афганец" в Махачкале сообщалось еще в 2012 году. В публикациях СМИ этот центр назывался уникальным для России проектом. "Медпомощь будет оказываться не только "афганцам", но и участникам других локальных войн, "чернобыльцам", участникам венгерских и чехословацких событий, а также их семьям", - писали в апреле 2019 года "Махачкалинские известия". Инициатором создания центра назывался депутат Гази Газиев. В апреле 2013 года "Российская газета" опубликовала статью, в которой утверждалось, что центр "уже открылся и работает". "Закуплена первая часть медицинского оборудования, подобран квалифицированный медперсонал", - говорится в публикации. В августе 2016 года стало известно, что организация "Медицинский реабилитационный центр "Афганец" судится с Газиевым из-за арендной платы за помещение. "Как говорят сотрудники, медцентр так и не заработал в полную силу. Сначала возникли проблемы с ФОМС. Выявилось, что при первом составе работников финансирование из фонда шло за неоказанные медицинские услуги. В результате, по словам бывшего главврача МРЦ Асият Чарандаевой, из семи млн рублей пять были украдены", - говорится в публикации газеты "Черновик" от 12 августа 2016 года.

Ветеран афганской войны Иса Исаев находится в палатке с первого дня. Он был призван в армию в ноябре 1980 года и через полгода "учебки" отправился в Афганистан. Там Исаев полтора года прослужил командиром бронированной разведывательно-дозорной машины.

После армии Исаев вернулся в Дагестан и работал в строительных компаниях, принимал участие в возведении Чиркейской ГЭС. Вспомнить точную дату, когда он первый раз сдавал документы на получение жилья, ветеран не может: по его словам, это было около 30 лет назад.

"Тогда документы сдавались в поселковую администрацию. Затем я уехал на заработки в другой регион страны. В это время поселок Дубки передали из подчинения Кизилюртовского района в Казбековский, и куда делись мои документы, мне толком никто объяснить не может. Становиться сейчас повторно на очередь смысла нет: шансы на получение жилья у вставших на очередь после 1 января 2005 года нулевые", - рассказал Исаев корреспонденту "Кавказского узла".

Дети Исы Исаева - три сына и дочь - уже выросли и обзавелись своими семьями. Сам ветеран переехал жить на съемную квартиру в Махачкалу. "Я до сих пор прописан в бывшем родительском доме в поселке Дубки. Он продан давно, и меня уже просят выписаться из него", - добавил он.