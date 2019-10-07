Протест афганцев в Махачкале три недели остается без реакции властей

07 октября 2019, 23:59

Обращения ветеранов, которым отказано в получении жилья, передавались властям Дагестана несколько раз, но не были доведены до главы республики, полагают участники пикета в Махачкале. Протесты афганцев в прошлые годы побуждали чиновников к действиям, отметил глава местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Шамиль Хадулаев.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. По просьбе духовенства ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, требуя приема у главы Дагестана Владимира Васильева. Акцию махачкалинских афганцев поддержало руководство Российского союза ветеранов Афганистана. 4 октября протестующие записали обращение к Владимиру Путину, пригрозив, что протесты афганцев вспыхнут в разных регионах страны.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Жители близлежащих к парку домов помогают протестующим, принося им продукты и питьевую воду. Протестующие рассказали, что предыдущее руководство республики под давлением протестов бралось за решение их проблем.

Пикет дагестанских ветеранов афганской войны в Махачкале продолжается уже 21 день, но власти республики за эти три недели никак не отреагировали на акцию. В палатке круглосуточно находятся 12 человек, еще около 10 человек приходят к ним в дневное время. Погода в Махачкале ухудшилась: стало значительно прохладнее, а в последние дни был сильный ветер, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Мы не можем понять, почему так сложно принять двух-трех человек от нас. То, что мы хотим сказать главе республики, мы уже год назад говорили председателю правительства, а 8 месяцев назад - начальнику аппарата главы. Лично передавали наши обращения, но получается, что за все это время до руководителя Дагестана Владимира Васильева так и не было ничего доведено», - сказал участник акции Гасайни Гасайниев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что занимается проблемами ветеранов-афганцев последние 11 лет. За это время сменилось уже четыре главы Дагестана. «В каких-то вопросах мы были услышаны, но в основном все осталось на своих местах. Мы здесь находиться не хотим, но больше так продолжаться не может», - подчеркнул он.

Гасайниев добавил, что протестующие «вынуждены прибегать к таким методам, чтобы их услышали», так как руководители ветеранских организаций не поднимают их проблемы. По словам активиста, визит депутатов Народного собрания Дагестана 25 сентября пока не привел ни к каким положительным сдвигам.

По словам Гасайниева, гуляющие в парке махачкалинцы подходят к пикетчикам и интересуются их проблемами. «Некоторые удивляются, когда узнают, что ветераны Афганской войны еще не получили квартиры. Они думали, что все уже обеспечены жильем. Да, квартиры выдавались, но не всем. Здесь люди, кому уже почти 60 лет, а кто-то уже разменял седьмой десяток», - отметил он.

Проблемы ветеранов связаны не только с жилищным вопросом. Аслан Гасанов, получивший огнестрельные осколочные ранения грудной клетки во время боя в Афганистане, так и не смог оформить себе военную пенсию по инвалидности. «Я обращался в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы оформить пенсию, но они посмотрели на мои документы и сказали, что осколки из тела вынуты, пули в теле нет, поэтому это ранение на трудоспособность мою не влияет и инвалидность мне не полагается», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получив отказ, Гасанов обратился к руководству Главного бюро медико-социальной экспертизы. Его повторно направили к специалистам, но мужчина снова получил отказ и больше не обращался за оформлением военной пенсии.

Ветераны, вставшие в очередь на получение жилья после 1 января 2005 года должны быть обеспечены квартирами за счет средств муниципальных бюджетов, рассказал руководитель исполкома дагестанского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Шамиль Хадулаев.

«По закону ветераны, которые встали в очередь до 1 января 2005 года обеспечиваются жильем за счет федеральных средств. Таких в Дагестане примерно 700-800 человек. Многие из тех, кто сегодня вышел на протест, подпадали бы под эту категорию, но их документы были утеряны и поэтому им пришлось становиться заново в очередь уже после 1 января 2005 года. Восстановиться в очереди можно только через суд, но доказать это на суде будет сложно: тогда в учреждениях при сдаче документов, не брали, как правило, подтверждающих бумаг», - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, аналогичные протесты афганцев ранее давали результат, власти брались за решение проблем ветеранов. «После голодовки ветеранов в 2008 году республиканскими властями был построен 60-квартирный дом, но в итоге квартиры в нем выдали другим «афганцам». В 2016 году, после еще одной акции протеста, в бюджете республики для них были заложены 54 миллиона рублей, но куда они в итоге делись, мы не знаем», - сказал он.

История с потерей документов, необходимых для получения жилья, вынудила 60-летнего ветерана афганской войны Мухтара Хаджиева из Хасавюртовского района круглосуточно жить в палатке три недели подряд. В Хасавюртовском районе мужчина живет вместе с семьей сына - ему выделили небольшое помещение во дворе дома.

Хаджиева отправили в Афганистан в начале войны в 1979 году. Он попал в Джелалабад. «Я был пулеметчиком, всю службу провел в горах Афганистана. Документы я сдавал в 1996 году в министерство финансов: тогда сказали, что необходимо было туда подавать, но мой пакет с документами из министерства пропал. В 2008 году я начал вновь собирать все бумаги, но знакомые люди в соцзащите сказали, что собранные мной документы в итоге никуда так и не были направлены. С тех пор я уже перестал верить, что получу квартиру», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".