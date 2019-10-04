Ветераны Афганистана пригрозили Путину протестами за пределами Дагестана

04 октября 2019, 23:44

Пикет ветеранов в Махачкале по-прежнему остается без внимания властей, но участники акции получают поддержку афганцев из Чечни и Ингушетии. Подобные протесты ветеранов возможны в разных российских регионах, если не обеспечить афганцев жильем, заявили протестующие в обращении к Владимиру Путину.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. После уговоров представителей муфтията, ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, заявив, что не разойдутся, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. 3 октября акцию махачкалинских афганцев поддержало руководство Российского союза ветеранов Афганистана.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Жители близлежащих к парку домов помогают протестующим, принося им продукты и питьевую воду. Протестующие рассказали, что предыдущее руководство республики под давлением протестов бралось за решение их проблем.

Число ветеранов-афганцев, протестующих в махачкалинском парке, на восемнадцатый день акции осталось практически неизменным. Три человека 3 октября уехали домой на похороны, но в палатку пришел новый участник акции, Сейфутдин Алирзаев из Дагестанских Огней. Он был в Ставропольском крае на заработках, вернулся в Дагестан 3 октября и сразу же решил присоединиться к сослуживцам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Дагестанские ветераны получают все больше сообщений от "афганцев" из других регионов, которые поддерживают акцию, сообщил участник пикета Гасайни Гасайниев. "Нам приходили сообщения от "афганцев» из Кемерово и Чечни, а ингушские ветераны даже хотели присоединиться к нам, у них такие же проблемы. Я думаю, такое положение во многих регионах страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти до сих пор никак не отреагировали на протест, отметил он. "Мы здесь собрались не потому, что нам больше делать нечего. Ровно год назад, в сентябре 2018 года, мы встречались с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым. Мы надеялись, что он изучит нашу проблему и будет искать пути решения. В феврале нас принимал также Иванов (Владимир Иванов, руководитель администрации главы и правительства республики – прим. "Кавказского узла"), но с тех пор абсолютно ничего не было сделано. Видимо, они решили все оставить как есть, но нас это не устраивает", - заявил Гасайниев.

Ветераны записали видео для Путина

К палатке, в которой протестуют дагестанские ветераны, сегодня пришел подполковник запаса из Забайкальского края Игорь Брик. Он не служил в Афганистане, но участвовал в чеченской войне и прилетел в Дагестан, чтобы почтить память пятерых сослуживцев - солдаты из его дивизиона погибли 7 октября 1999 года. Узнав о том, что в Махачкале ветераны-афганцы протестуют уже больше двух недель, Брик решил навестить их.

"Я не мог не поддержать ветеранов афганской войны, они честно выполнили свой воинский долг, рисковали жизнью и сейчас требуют то, что им положено. Государство должно обращать внимание на таких людей. Единственное, что сейчас получают ветераны боевых действий - это 2800 рублей надбавки к пенсии. А если не откажешься от льготных лекарств, то и вовсе 1800 рублей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подполковник отметил, что в Забайкальском крае ветераны-афганцы получают положенные льготы. "Я не владею информацией, как здесь обстоят дела, но у нас в Чите афганцам выдавали квартиры. У нас стараются оказывать им помощь. Очень сильные ветеранские организации в Иркутске, Оренбургской области, Ставропольском крае, там для них не создают бюрократических барьеров", - рассказал Брик.

Ближе к вечеру ветераны-афганцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Обращение от имени дагестанских ветеранов озвучил замглавы Российского союза ветеранов Афганистана по Дальневосточному федеральному округу Валерий Вощевоз, который прилетел в Дагестан на встречу с протестующими 3 октября.

По словам Вощевоза, положенного по закону жилья в Махачкале требуют люди, которые не только участвовали в афганской войне, но и выполняли боевые задачи в Ботлихе во время нападения боевиков на Дагестан в 1999 году.

Жители селения Ботлих, противостоявшие вторжению чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году, 20 лет просили приравнять их к участникам боевых действий. Минимум дважды за эти годы - в 2007 и 2019 году - они обращались на "прямую линию" Путина. После последнего обращения закон о статусе дагестанских ополченцев все же был принят.

Пока проблема "не решается никоим образом" и протесты ветеранов могут выйти, по словам Вощевоза, за пределы Дагестана. Он попросил президента страны дать поручения правительству и парламенту, чтобы афганцы смогли получить жилье.

"Что нужно им сделать еще, чтобы они и их семьи получили законное жилье? Как нам говорить в школах и объяснять детям, что надо служить и защищать родину, если самим приходится жить в палатке? Не хотим, чтобы это пошло по всей стране и надеемся на решение вопроса на федеральном уровне", - сказал зампред Союза ветеранов Афганистана.

В заключении он выразил надежду, что Путин даст поручение главе Дагестана Владимиру Васильеву найти время в своем плотном графике для встречи с ветеранами и принять необходимые меры по их поддержке и на региональном уровне.

Участник акции рассказал о дважды пропавших документах

Одним из инициаторов протестной акции в парке был 54-летний Нажметдин Шахсинов. Его призвали в армию в 1984 году и через три месяца отправили в Афганистан. "Я попал в Шинданд, провинция Герат. Служил в батальоне охраны, охраняли аэродром. Почти год находился на самой высокой точке, на горе Чанга. Продукты нам туда доставляли на вертолетах", - поделился воспоминаниями Шахсинов.

В Афганистане он прослужил больше, чем было положено по сроку, был награжден медалью "За боевые заслуги". "В 1986 году из Афганистана выводили шесть танковых батальона. Так получилось, что замены мне не было и мне пришлось переслужить лишних три с половиной месяца", - сказал пикетчик корреспонденту "Кавказского узла".

Шахсинов утверждает, что в очередь на жилье встал еще в начале 1990-х годов. "В 1992-1993 годах, я уже точно не помню, мы, 20 человек из Дербентского района, приехали в министерство труда и соцзащиты, подавали документы на жилье. Что с этими документами произошло, я даже не знаю, но их там нет. Потом мы повторно подавали документы в администрацию района, но они и оттуда пропали", - заявил он.

Нажметдин живет с женой и тремя детьми в родительском доме, вместе с родителями.

В пресс-службе Дербентского района корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что вопрос обеспечения жильем ветеранов-афганцев "не относится к компетенции администрации района, это вопрос федеральный".