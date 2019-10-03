Союз ветеранов Афганистана поддержал требования пикетчиков в Махачкале

03 октября 2019, 22:02

Власти по-прежнему игнорируют пикет ветеранов-афганцев в Махачкале, но их акцию поддержало руководство Российского союза ветеранов Афганистана. К протестующим в Махачкале обратилась вдова ветерана, которая тоже столкнулась с равнодушием властей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. После уговоров представителей муфтията, ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, заявив, что не разойдутся, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. Протестующие рассказали, что предыдущее руководство республики под давлением протестов бралось за решения их проблем.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье, и они хотят попросить Васильева содействовать в пересмотре законодательства. Кроме того, многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Жители близлежащих к парку домов помогают протестующим, принося им продукты и питьевую воду.

Круглосуточный пикет в парке Воинов-интернационалистов в Махачкале остается без реакции властей уже семнадцатый день, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" ветераны-афганцы.

"Ничего пока не изменилось. Мы по-прежнему находимся в палатке, а руководство республики не хочет с нами встречаться", - сообщил один из активистов Гасайни Гасайниев корреспонденту "Кавказского узла".

К участникам акции уже начали обращаться люди, которые тоже безуспешно пытаются отстоять свои права, отметил он.

"Сегодня к нам пришла вдова ветерана афганской войны из Хунзахского района. Три месяца назад у нее погиб муж, инвалид первой группы, но управление соцзащиты района, как она нам рассказала, отказывается ее принимать. В первую очередь ей должны выдать удостоверение вдовы ветерана войны - это главный документ, с которым она сможет претендовать на положенные выплаты. К тому же, ее муж стоял в очереди на жилье с 1996 года. После получения удостоверения вдовы ветерана она также сможет претендовать на жилье", - рассказал Гасайниев. По словам активиста, он объяснил женщине механизм получения удостоверения и пообещал помочь, если районные власти вновь откажутся принимать ее.

Афганцы с Дальнего Востока поддержали махачкалинцев

Сегодня к протестующим приехал замглавы Российского союза ветеранов Афганистана по Дальневосточному федеральному округу Валерий Вощевоз - он узнал об акции махачкалинских ветеранов через СМИ, рассказал о ней на заседании правления и организация решила поддержать протестующих в Дагестане.

Ветераны боевых действий сталкиваются с проблемами при получении жилья во многих регионах России, заявил Вощевоз. "Механизмы социальной поддержки ветеранов есть, но они не работают. Еще в начале двухтысячных, было принято решение поделить ветеранов на тех, кто встал в очередь до 1 января 2005 года, и тех, кто встал после этой даты. Люди не вставали в очередь в силу разных причин. И виновато в этом государство, потому что долгое время эта очередь была «мертвой». Денег выделялось мало, список не двигался и люди понимали, что не получат квартиры, и не видели смысла бегать и собирать бумажки. Когда началось финансирование и пошел резкий скачок обращений, ветеранам уже стали говорить, что они опоздали, они теперь находятся не в льготной очереди, а в общей, среди всех нуждающихся в улучшении жилья", - рассказал он.

Активист отметил, что 2014 году ветераны-афганцы разработали проект поправок, регулирующий обеспечение жилищными условиями всех ветеранов боевых действий. Законопроект, в создании которого участвовал и Вощевоз, был внесен в Госдуму, но так и не был принят. Союз ветеранов Афганистана планирует снова поставить этот вопрос перед федеральными законодателями. "Как иначе молодым людям идти служить родине, если они в перспективе видят палатку, в которой придется жить, чтобы добиться своих законных прав?" - отметил он.

По словам Гасайни Гасайниева, в 2016 году премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов пообещал афганцам ежегодно закладывать в бюджете республики порядка 55 миллионов рублей на приобретение жилья для ветеранов. "Мы твердо знаем, что на 2017 год эти деньги были заложены, но они не дошли до адресатов. Куда они делись, мы не знаем. Новое правительство при принятии бюджета уже не учитывало наши проблемы", - заявил он.

Афганец поделился воспоминаниями о боевом ранении и теракте в Кизляре

Участник акции Шахназар Омаров был призван на службу в 1984 году из Кизляра, куда приехал из Чародинского района поступать в училище. "Война в Афганистане изменила мою жизнь. Я вернулся оттуда другим. Мои родители в первое время вообще не узнавали меня. Я жил в горах и никогда не держал оружия, но меня 18-летнего призвали в армию и через два месяца «учебки» отправили в Афганистан. В Джелалабад, одну из самых горячих точек", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Омаров служил в разведке и через полтора года службы его БТР подорвался на мине. "Мне повезло, что я сидел у мотора. Все, кто находился со мной в машине погибли", - вспоминает ветеран.

В январе 1996 года Шахназар Омаров был в числе заложников в кизлярской больнице, которую захватили боевики Салмана Радуева.

"Мы жили в доме напротив больницы и нас тогда согнали в больницу. После переговоров, когда боевикам разрешили уйти, они с собой решили взять заложников. Хотели увезти женщину, которая сидела рядом со мной, но я попросил оставить ее и вместо нее предложил себя. Нас посадили в «Икарус», который был забит заложниками. В районе Первомайска начались взрывы, наш автобус встал. Тогда я тоже чудом выжил", - рассказал мужчина.

9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали дагестанский город Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу российских войск и военный городок батальона внутренних войск МВД России, в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

Сейчас Омаров имеет инвалидность второй группы, его пенсия составляет 9300 рублей. "В очередь на жилье я встал в 2005 году в Кизляре. Когда хотел проверить, как она продвигается, то мне сказали, что мои документы утеряны. Почему так произошло, где справедливость? Есть ли она вообще? Я махнул рукой и уже ни на что не рассчитывал. Сейчас мои братья, сослуживцы здесь в палатке в парке, и я решил, что должен быть с ними", - заключил он.