Дело о ДТП с полицейским в Ставрополе дошло до суда

12 октября 2019, 23:59

Передано в суд дело бывшего ставропольского полицейского, обвиняемого в том, что он в нетрезвом виде сбил женщину на пешеходном переходе.

Как писал "Кавказский узел", бывший участковый в июле стал подозреваемым в деле о ДТП с гибелью человека. После служебной проверки полицейский был уволен.

По данным следствия, в марте полицейский сел за руль нетрезвым и на одной из улиц Ставрополя сбил 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. При этом полицейский попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и сотрудниками правоохранительных органов. "Через непродолжительное время потерпевшая скончалась от полученных травм в больнице", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Бывший участковый уполномоченный полиции обвинен по ст. 125, ч. 4 ст. 264 УК России (оставление в опасности, нарушение правил дорожного движения совершенного лицом, находящегося в состоянии алкогольного опьянения). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном 11 октября на сайте ведомства.

В региональном управлении МВД заявили, что непосредственные руководители обвиняемого привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщило ГТРК "Ставрополье" 11 октября.

Статья 125 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, статья 264 УК России - до двенадцати лет заключения.