Ставропольский силовик стал подозреваемым в деле о ДТП с гибелью человека

09 июля 2019, 17:07

Бывший участковый подозревается в том, что сбил на пешеходном переходе жительницу Ставрополья, сообщил сегодня Следком. Полицейский пытался скрыться с места ДТП, но был задержан очевидцами и силовиками. После служебной проверки участковый был уволен, заявили в МВД.

По версии следствия, в марте участковый одного из отделов полиции Георгиевска пьяным сел за руль своего автомобиля, в результате чего сбил на одной из улиц Ставрополя 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая местная жительница была госпитализирована, но позже умерла в больнице. Подозреваемый попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан очевидцами и сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР.

Полицейский арестован. Дело расследуется по статье о «нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения», отмечается в сообщении.

Служба собственной безопасности полиции Ставрополья провела служебную проверку, по результатам которой подозреваемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает сегодня ставропольский телеканал «Свое».

Максимальная санкция по данной статье – 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Дорожная авария произошла ночью 12 марта на улице Буйнакской в Ставрополе. Водитель на иномарке не затормозил на пешеходном переходе с «лежачим полицейским» и на скорости сбил женщину, написали 13 марта «Аргументы и факты». По данным издания, водитель попытался уехать с места ДТП, но его догоняли на других автомобилях, пишет газета, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.

Очевидцы дорожной аварии своими автомобилями преградили движение по дороге, после чего водитель иномарки оставил свою машину на проезжей части и скрылся, проинформировал 12 марта «Блокнот Ставрополь». По данным издания, пострадавшая в результате ДТП женщина была доставлена в реанимацию в состоянии комы.

На сайте ставропольского управления МВД на 12.10 мск сегодня нет информации об увольнении участкового одного из отделов полиции Георгиевска.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 апреля бывший сотрудник МВД Ставропольского края был признан виновным в ДТП, жертвами которого стали два человека, и приговорен к 4,5 годам колонии-поселения.