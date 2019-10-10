Дагестанские Свидетели Иеговы* заявили в суде о дискриминации

10 октября 2019, 20:49

Свидетели Иеговы* миролюбивы и лояльны властям, в их взглядах невозможно обнаружить никаких признаков экстремизма, указали верующие на заседании Верховного суда Дагестана. Суд оставил всех четырех обвиняемых под арестом, несмотря на пример их единоверцев, не пытавшихся скрыться от следствия.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд Дагестана оставил под арестом до 27 ноября Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Обвиняемые в экстремизме заявили, что следствие не представило доказательств их вины.

На сегодняшнем заседании не было адвоката по соглашению, и интересы обвиняемых должны были представлять четыре государственных защитника. Однако все четверо обвиняемых в объявили, что намерены защищать себя сами. Они участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Абдуллаев, Карпова, Дергалев и Абдулгалимов в своих апелляционных жалобах просили избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Арсен Абдуллаев в своем выступлении отметил, что он и другие обвиняемые не имеют никакого отношения к запрещенному в России юридическому лицу. "Следователем право на религиозное вероисповедание подменено на преступную деятельность. Религия не запрещена судом, и мы по-прежнему имеем право собираться вместе и исповедовать ее, читать Библию", - заявил Абдуллаев.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Адвокат дагестанских верующих Максим Первунин уже указывал ранее, что запрет Свидетелей Иеговы* как религиозной организации не является основанием для преследования за веру, но силовики это игнорируют.

В прениях Абдуллаев заявил, что Свидетели Иеговы* подвергаются дискриминации. "Мы миролюбивые люди. Я и мои друзья не позволяем себе высказывания, которые могли бы вызвать ненависть или вражду к кому-либо. Но сейчас мы сталкиваемся с дискриминацией", - сказал он. Остальные обвиняемые добавили, что относятся ко всем людям с уважением, не делят их по религиозному и национальному признаку, всегда подчиняются властям.

Обвиняемые указали на отсутствие оснований для ареста

Свидетельские показания оперативника, на основе которых и предъявлено обвинение, не были проверены судом, отметил на заседании Абдуллаев. Он также указал на то, что суд отказался вызвать оперативника на допрос, хотя тот находился в здании суда во время рассмотрения ходатайства.

"Следователь, отвечая на вопросы нашего адвоката Максима Первунина, рассказал, что за последние два месяца не было проведено новых обысков, свидетели уже допрошены. И поэтому утверждение, что мы сможем помешать ходу следствия, если не будем находиться под стражей, являются голословными. Скрыться мы также не сможем, так как наши загранпаспорта, как это на суде и говорил следователь, изъяты", - сказал Абдуллаев.

То, что происходит на заседаниях по рассмотрению ходатайства следователя о продлении меры пресечения, подрывает доверие к судебной системе, сказала Мария Карпова. Марат Абдулгалимов отметил, что у Свидетелей Иеговы* всегда была хорошая репутация. "Верующих преследуют не только в Дагестане - это происходит по всей стране. 130 человек были задержаны, и около ста человек отпущены из под стражи. Никто из них не пытается скрываться. Это говорит о том, что Свидетели Иеговы* честные и стараются не нарушать закон. Мы слушаемся во всем Бога и подчиняемся российским законам", - сказал он.

Абдулгалимов подчеркнул, что в действиях обвиняемых не было ничего, что можно трактовать как экстремизм. "По мнению следователя то, что я исповедую религию, то, что мы собираемся вместе, молимся, делимся учением – уже преступление", - сказал он.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что предъявленное обвинение относится к категории тяжких преступлений, а следственные действия еще не завершены. У обвиняемых отсутствуют медицинские показания, которые бы исключали нахождение в заключении, добавил прокурор. Судья согласился с ним.

Зал суда был переполнен

Сегодня на суде присутствовало примерно 50 человек, в том числе жители Северной Осетии. Зал был небольшой, и чтобы всем хватило места, пришлось потесниться и принести несколько дополнительных стульев. Желающих прийти было намного больше, но не все смогли приехать, отметил один из присутствовавших на суде. "Экстренно собраться успели не все. О том, что процесс пройдет сегодня, мы узнали вечером накануне, и то случайно. Приходилось несколько раз в неделю звонить в суд и спрашивать про дату заседания", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жена Арсена Абдуллаева Суат отметила что пережить испытания, связанные с заключением супруга, ей помогает вера. "В Библии предсказывалось, что будут преследования за веру, за праведность. И эти очевидные факты того, как исполняются пророчества на мне, ободряют меня. И конечно, меня сильно поддерживают соверующие. Это сильно трогает", - рассказала она.

Мать Антона Дергалева Марина посетовала, что после его ареста осталась без материальной помощи, которую тот ей оказывал. "Антон заботливый сын, всегда помогал мне. Сейчас уже материальной помощи нет и я на свою пенсию вынуждена ехать на суды, как на свидание, потому что встречу в СИЗО не дают, и это единственная возможность увидеться с ним", - рассказала женщина, приехавшая в Махачкалу из Пятигорска.

На сайте Верховного суда Дагестана на 20.49 мск 10 октября нет сведений о сегодняшнем вердикте по делу четырех Свидетелей Иеговы*.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.