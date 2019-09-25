Защита сравнила аресты Свидетелей Иеговы* в Дагестане с советской практикой

25 сентября 2019, 18:39

Запрет Свидетелей Иеговы* как религиозной организации не является основанием для преследования за веру, но силовики это игнорируют, заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат четырех дагестанских верующих Максим Первунин. Он указал на параллели между преследованием Свидетелей Иеговы* в современной России и советскими гонениями. Родным не дают видеться с обвиняемыми в СИЗО, заявила супруга Арсена Абдуллаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в четырех городах Дагестана прошли обыски. Силовики задержали и поместили под стражу Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. 24 сентября срок их ареста был продлен на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение. Обвинения в экстремизме предъявлены миролюбивым и законопослушным людям, указали родные и друзья арестованных.

Обвиняемые считают уголовное преследование гонением за веру. На суде 17 августа Арсен Абдуллаев рассказал, что сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае его отказа дать признательные показания.

В современной России повторяется история преследования Свидетелей Иеговы* в Советском Союзе, заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат четырех верующих Максим Первунин. Он отметил, что методология доказывания вины, которая сейчас используется следственными органами, во многом остается прежней. При этом Первунин выразил надежду, что в будущем верующие будут реабилитированы, как это уже происходило в СССР.

По словам адвоката, попытки запретить Свидетелей Иеговы* предпринимались российскими властями с конца 1990-х годов, но суды долгое время вставали на сторону верующих. Когда же запрета удалось добиться, он касался лишь самой организации, но не вероучения как такового, подчеркнул Максим Первунин. "Но, к сожалению, правоохранительные органы отказываются видеть этот пункт и начинают преследовать людей за их веру", - констатировал защитник.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Говоря о дагестанском деле Свидетелей Иеговы*, адвокат заявил, что следователь не представил суду ни одного доказательства вины обвиняемых. "По такому принципу по подозрению в экстремизме можно задержать любого человека и просить суд арестовать его, пока следователи будут собирать доказательства. И суд только из-за тяжести предъявленной статьи будет заключать человека под стражу", - указал защитник.

Всего, по данным Первунина, в России возбуждено около 250 уголовных дел против Свидетелей Иеговы*, были задержаны 130 верующих, 37 из которых остаются за решеткой. "Все задержания и аресты связаны только с тем, что они исповедуют религию. А в этом и есть нарушение прав человека", - подчеркнул Максим Первунин.

Преследование Свидетелей Иеговы* не имеет региональной специфики, отметил адвокат. "С юридической точки зрения дела по всей России практически одинаковы, местами постановления следователей копируют одно другое", - сказал он, добавив, что в Дагестане не было случаев пыток задержанных Свидетелей Иеговы* или других подобных нарушений.

В Дагестане, где дел об экстремизме намного больше, чем в других регионах, Свидетели Иеговы* впервые подверглись уголовному преследованию, отметил на пресс-конференции адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал". "Расследование экстремистских статей имеет политический характер, они на особом контроле у силовых служб. Поэтому, если есть обвинение в экстремизме, то для судьи это уже негласный звонок, что ходатайство следователя нужно удовлетворить вне зависимости от того, есть у следствия доказательства вины или обоснованности подозрений", - считает Магомедов.

Дергалева дважды заключали в карцер

Адвокат Максим Первухин заявил, что Антона Дергалева дважды необоснованно заключали в карцер. "Это такое небольшое помещение площадью два на четыре метра, без света. И туда помещают восемь человек. В таких условиях очень сложно находиться даже несколько часов. Дергалева, хоть у него и не было нарушений, помещали туда дважды. Один раз на четыре часа, другой раз – на два", - сообщил адвокат, добавив, что по этому поводу уже подготовлены жалобы.

Защитник также указал на плохое качество питьевой воды в СИЗО. "Вода в СИЗО мутная, но при этом говорят, что фильтры им не положены. Поэтому им (обвиняемым. - Прим. "Кавказского узла") приходится подручными средствами самим себе фильтровать воду с помощью ваты", - рассказал он.

Жена Абдулаева пожаловалась на слежку

Родственники задержанных отметили, что заметили слежку за собой в течение года. "За моим мужем следили. Сопровождали его от дома до места работы. Причем не всегда они пытались скрыть это, и слежка была заметной", – рассказала жена Арсена Абдулаева Суат. По ее словам, у супругов была возможность уехать за границу и там остаться, но они решили остаться с близкими в Дагестане. "Мы часто выезжали в Грузию на отдых. У нас там друзья. Они звали нас, хотели, чтобы мы переехали. Но мы приняли осознанное решение остаться. Мы ничего не нарушали, чтобы нас могли привлечь", - пояснила Суат Абдулаева.

По ее словам, родственникам не дают свиданий с обвиняемыми. "Следователи на наши официальные обращения вообще не реагируют. В неформальной обстановке говорят, что не разрешают увидеться, потому что мы, якобы, сможем повлиять потом на ход следствия. Они готовы дать свидание, только если только мой муж подпишет признательные показания", - рассказала Суат Абдуллаева.

Исключением стало свидание с матерью, предоставленное Марии Карповой. Мать обвиняемой Надежда Карпова узнала о задержании дочери из СМИ. "Дочь каждый день выходила на связь с нами. 1 июня мы послали ей видеосообщение, но оно до нее не доходило. Мы начали волноваться, пытались узнать, что с ней. И только на следующий день прочитали в интернете о ее задержании", - рассказала она.

Пресс-конференция вызвала интерес лишь у журналистов местных изданий. На ней, помимо корреспондента "Кавказского узла", присутствовали журналисты "Черновика", "Молодежи Дагестана" и "Кавказ.Реалий". Уполномоченный по правам человека в Дагестане, несмотря на приглашение организаторов, не пришел.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.