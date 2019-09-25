Суат Абдуллаева, супруга Арсена Абдуллаева. 25 сентября 2019 года. Фото Расула Магомедова для «Кавказского узла»

25 сентября 2019, 18:39

Защита сравнила аресты Свидетелей Иеговы* в Дагестане с советской практикой

Запрет Свидетелей Иеговы* как религиозной организации не является основанием для преследования за веру, но силовики это игнорируют, заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат четырех дагестанских верующих Максим Первунин. Он указал на параллели между преследованием Свидетелей Иеговы* в современной России и советскими гонениями. Родным не дают видеться с обвиняемыми в СИЗО, заявила супруга Арсена Абдуллаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в четырех городах Дагестана прошли обыски. Силовики задержали и поместили под стражу Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. 24 сентября срок их ареста был продлен на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение. Обвинения в экстремизме предъявлены миролюбивым и законопослушным людям, указали родные и друзья арестованных.

Обвиняемые считают уголовное преследование гонением за веру. На суде 17 августа Арсен Абдуллаев рассказал, что сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае его отказа дать признательные показания.

В современной России повторяется история преследования Свидетелей Иеговы* в Советском Союзе, заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат четырех верующих Максим Первунин. Он отметил, что методология доказывания вины, которая сейчас используется следственными органами, во многом остается прежней. При этом Первунин выразил надежду, что в будущем верующие будут реабилитированы, как это уже происходило в СССР.

По словам адвоката, попытки запретить Свидетелей Иеговы* предпринимались российскими властями с конца 1990-х годов, но суды долгое время вставали на сторону верующих. Когда же запрета удалось добиться, он касался лишь самой организации, но не вероучения как такового, подчеркнул Максим Первунин. "Но, к сожалению, правоохранительные органы отказываются видеть этот пункт и начинают преследовать людей за их веру", - констатировал защитник.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Говоря о дагестанском деле Свидетелей Иеговы*, адвокат заявил, что следователь не представил суду ни одного доказательства вины обвиняемых. "По такому принципу по подозрению в экстремизме можно задержать любого человека и просить суд арестовать его, пока следователи будут собирать доказательства. И суд только из-за тяжести предъявленной статьи будет заключать человека под стражу", - указал защитник.

Всего, по данным Первунина, в России возбуждено около 250 уголовных дел против Свидетелей Иеговы*, были задержаны 130 верующих, 37 из которых остаются за решеткой. "Все задержания и аресты связаны только с тем, что они исповедуют религию. А в этом и есть нарушение прав человека", - подчеркнул Максим Первунин. 

Преследование Свидетелей Иеговы* не имеет региональной специфики, отметил адвокат. "С юридической точки зрения дела по всей России практически одинаковы, местами постановления следователей копируют одно другое", - сказал он, добавив, что в Дагестане не было случаев пыток задержанных Свидетелей Иеговы* или других подобных нарушений.

В Дагестане, где дел об экстремизме намного больше, чем в других регионах, Свидетели Иеговы* впервые подверглись уголовному преследованию, отметил на пресс-конференции адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с Правозащитным центром "Мемориал". "Расследование экстремистских статей имеет политический характер, они на особом контроле у силовых служб. Поэтому, если есть обвинение в экстремизме, то для судьи это уже негласный звонок, что ходатайство следователя нужно удовлетворить вне зависимости от того, есть у следствия доказательства вины или обоснованности подозрений", - считает Магомедов.

Дергалева дважды заключали в карцер

Адвокат Максим Первухин заявил, что Антона Дергалева дважды необоснованно заключали в карцер. "Это такое небольшое помещение площадью два на четыре метра, без света. И туда помещают восемь человек. В таких условиях очень сложно находиться даже несколько часов. Дергалева, хоть у него и не было нарушений, помещали туда дважды. Один раз на четыре часа, другой раз – на два", - сообщил адвокат, добавив, что по этому поводу уже подготовлены жалобы.

Защитник также указал на плохое качество питьевой воды в СИЗО. "Вода в СИЗО мутная, но при этом говорят, что фильтры им не положены. Поэтому им (обвиняемым. - Прим. "Кавказского узла") приходится подручными средствами самим себе фильтровать воду с помощью ваты", - рассказал он.

Жена Абдулаева пожаловалась на слежку

Родственники задержанных отметили, что заметили слежку за собой в течение года. "За моим мужем следили. Сопровождали его от дома до места работы. Причем не всегда они пытались скрыть это, и слежка была заметной", – рассказала жена Арсена Абдулаева Суат. По ее словам, у супругов была возможность уехать за границу и там остаться, но они решили остаться с близкими в Дагестане. "Мы часто выезжали в Грузию на отдых. У нас там друзья. Они звали нас, хотели, чтобы мы переехали. Но мы приняли осознанное решение остаться. Мы ничего не нарушали, чтобы нас могли привлечь", - пояснила Суат Абдулаева.

По ее словам, родственникам не дают свиданий с обвиняемыми. "Следователи на наши официальные обращения вообще не реагируют. В неформальной обстановке говорят, что не разрешают увидеться, потому что мы, якобы, сможем повлиять потом на ход следствия. Они готовы дать свидание, только если только мой муж подпишет признательные показания", - рассказала Суат Абдуллаева.

Исключением стало свидание с матерью, предоставленное Марии Карповой. Мать обвиняемой Надежда Карпова узнала о задержании дочери из СМИ. "Дочь каждый день выходила на связь с нами. 1 июня мы послали ей видеосообщение, но оно до нее не доходило. Мы начали волноваться, пытались узнать, что с ней. И только на следующий день прочитали в интернете о ее задержании", - рассказала она.

Пресс-конференция вызвала интерес лишь у журналистов местных изданий. На ней, помимо корреспондента "Кавказского узла", присутствовали журналисты "Черновика", "Молодежи Дагестана" и "Кавказ.Реалий". Уполномоченный по правам человека в Дагестане, несмотря на приглашение организаторов, не пришел.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Меркель попросила Путина защитить права меньшинств", "Власти Британии и США осудили причисление российских свидетелей Иеговы к экстремистам", "Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы в России".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2019, 21:10

25 сентября 2019, 20:25

  • Верховный суд Азербайджана отказался оправдать активистов ПНФА

    Высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, осужденных за ее финансирование. Суд на два месяца сократил срок наказания главному обвиняемому, но защита сочла смягчение приговора незначительным.

25 сентября 2019, 19:38

25 сентября 2019, 19:08

  • Проверка жалоб убийц Немцова и Ахмедилова началась на фоне споров в соцсетях

    Пользователи соцсетей поспорили о том, заслуживают ли осужденные за убийство Бориса Немцова и дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова жесткого обращения. Карельское управление службы исполнения наказаний начало проверку информации об избиениях и пытках, на которые пожаловались заключенные из Чечни и Дагестана.

25 сентября 2019, 18:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи