09 октября 2019, 11:29

Военнослужащий получил 18 лет колонии за убийство жителя Сочи

Южный окружной военный суд 8 октября признал военнослужащего Никиту Чугунова виновным в разбое и убийстве жителя Сочи и приговорил к 18 годам колонии строгого режима, сообщили сегодня в суде.

Судом установлено, что в августе 2018 года Чугунов, находясь в Сочи, убил местного жителя, решив завладеть его машиной. "Чугунов нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего, переместил тело из автомобиля к расположенной поблизости свалке, положил на него автомобильные шины, а также документы и предметы одежды, которые поджег. После этого подсудимый завладел автомобилем и другим имуществом, находящимся в нем", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Дело в отношении Чугунова по пунктам "в", "д" и "з" части 2 статьи 105 (убийство) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК России (разбой) слушалось с июля этого года, следует из информации, размещенной в картотеке на сайте суда.

Часть вторая статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненного заключения. Часть четвертая статьи 162 УК России - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Никиты Чугунова, его представителей, а также стороны потерпевших относительно версии следствия и решения суда.

Примечание:

"Кубанский казак осужден за расстрел трех человек в кафе", "Гражданин Азербайджана получил 22 года колонии за убийство ребенка в Сочи", "Офицер стал подозреваемым по делу о смерти кубанского срочника".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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