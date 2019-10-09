Военнослужащий получил 18 лет колонии за убийство жителя Сочи

09 октября 2019, 11:29

Южный окружной военный суд 8 октября признал военнослужащего Никиту Чугунова виновным в разбое и убийстве жителя Сочи и приговорил к 18 годам колонии строгого режима, сообщили сегодня в суде.

Судом установлено, что в августе 2018 года Чугунов, находясь в Сочи, убил местного жителя, решив завладеть его машиной. "Чугунов нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего, переместил тело из автомобиля к расположенной поблизости свалке, положил на него автомобильные шины, а также документы и предметы одежды, которые поджег. После этого подсудимый завладел автомобилем и другим имуществом, находящимся в нем", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Дело в отношении Чугунова по пунктам "в", "д" и "з" части 2 статьи 105 (убийство) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК России (разбой) слушалось с июля этого года, следует из информации, размещенной в картотеке на сайте суда.

Часть вторая статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненного заключения. Часть четвертая статьи 162 УК России - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Никиты Чугунова, его представителей, а также стороны потерпевших относительно версии следствия и решения суда.