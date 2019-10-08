Брат Абдулмумина Гаджиева отказался давать показания следствию

08 октября 2019, 21:51

На допрос по делу арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева вызваны его родственники. Родной брат журналиста Гаджи Гаджиев составил письменный отказ от показаний и потребовал от следователя объяснений, почему журналисту не разрешают встречи с близкими.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был заключен под арест 18 июня, и затем суд продлевал ему эту меру пресечения. 7 октября Верховный суд Дагестана постановил пересмотреть вердикт райсуда Махачкалы о продлении заключения под стражу журналисту.

Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят акции протеста с требованием закрыть дело о финансировании терроризма. Сам Абдулмумин Гаджиев не признает себя виновным и заявил о давлении силовиков на суд. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родной брат Абдулмумина Гаджиева Гаджи Гаджиев, ему позвонил сотрудник уголовного розыска и сообщил, что следователь Надир Телевов вызывает на допрос родителей Абдулмумина Гаджиева, а также его самого и супругу.

"Я пошел в следственный комитет к нему [к Телевову], и сказал, что отказываюсь давать показания согласно 51 статье Конституции РФ (о праве не свидетельствовать против себя самого и близких родственников - прим. "Кавказского узла")", - рассказал Гаджи Гаджиев.

По его словам, к следователю он ходил сегодня, а родители собираются идти завтра, 9 октября.

Первоначально Надир Телевов пытался словесно оспорить отказ давать показания и выставить это решение незаконным, сообщил брат журналиста. Однако после того, как Гаджи Гаджиев рассказал, что визиту в Следственное управление предшествовала основательная консультация с адвокатами, Телевов "зачитал права" Гаджиева и дал подписать протокол отказа от дачи показаний. "Я сказал, что консультировался с адвокатом и имею право не свидетельствовать против себя и своих близких",- рассказал Гаджи Гаджиев.

Со слов Гаджиева, следователь заявил, что собирается повторно вызвать как его, так и других родственников арестованного журналиста.

Следователь объяснил запрет на свидание с родными отказом журналиста сотрудничать со следствием

На вопрос Гаджи Гаджиева, почему его брату не дают видеться с детьми и родителями, следователь ответил, что это последствия нежелания журналиста и его родственников сотрудничать со следствием.

"Сотрудничать со следствием можно, когда человек виноват и чувствует вину, а когда полное беззаконие и полный беспредел, о каком сотрудничестве со следствием может идти речь",- отметил Гаджи Гаджиев.

По его словам, с момента ареста Абдулмумина Гаджиева до сегодняшнего дня были разрешены только два свидания журналиста с его матерью. Он до сих пор не виделся со своими детьми, сообщил также брат арестованного. "У детей ни одного свидания не было, и на суд тоже их не пускают, так как маленькие",-рассказал Гаджи Гаджиев.

Следственные органы могут ограничивать количество свиданий с арестованными, и это не противоречит российскому законодательству, однако это противоречит нормам международного права, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "По нормам международного права есть правило, что задержанному не вправе отказывать",- пояснил он.

Адвокат отметил, что международное право не регламентирует количество свиданий задержанного с близкими родственниками, а лишь призывает "не изолировать" его от них. При необходимости отказ от предоставления свиданий с задержанным можно обжаловать по статье 125 УПК РФ (о судебный порядок рассмотрения жалоб), сообщил адвокат. При этом он добавил, что защита Абдулмумина Гаджиева не предпринимала попытки обжалования отказа от предоставления свиданий родных с арестованным журналистом.