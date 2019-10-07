Суд отменил решение об аресте Абдулмумина Гаджиева

07 октября 2019, 14:34

Верховный суд Дагестана постановил сегодня пересмотреть вердикт о продлении заключения под стражу журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был заключен под арест 18 июня. 10 сентября Совесткий райсуд Махачкалы продлил срок ареста еще на два месяца. Во время сегодняшних одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева представители издания заявили, что готовы еженедельно проводить подобные акции.

Судья Абдулнасир Гимбатов, рассмотрев сегодня требование адвокатов Гаджиева перевести журналиста под домашний арест, частично удовлетворил их жалобу. В соответствии с вердиктом Верховного суда Дагестана, Советский райсуд Махачкалы должен пересмотреть в ином составе судей ходатайство следователя о продлении Гаджиеву срока содержания под стражей. Повторного рассмотрения Гаджиев будет дожидаться под арестом, срок которого определен до 17 октября.

В своей жалобе адвокаты настаивали, что арест Гаджиеву продлен безосновательно, с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. По их мнению, райсуд основывался лишь на доводах следствия и проигнорировал доводы шести защитников подозреваемого.

Абдулмумин Гаджиев участвовал в заседании через видеоконференцсвязь. Поддержать его пришли около 20 родных, коллег и друзей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Журналист преследуется за свои статьи на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сайте управления Следкома по Дагестану к 14.25 мск 7 октября нет комментариев относительно сегодняшнего решения суда. Комментариями адвокатов Гаджиева "Кавказский узел" пока также не располагает.