В зале суда во время заседания по делу Абдулмумина Гаджиева. Махачкала, 7 октября 2019 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

07 октября 2019, 14:34

Суд отменил решение об аресте Абдулмумина Гаджиева

Верховный суд Дагестана постановил сегодня пересмотреть вердикт о продлении заключения под стражу журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был заключен под арест 18 июня. 10 сентября Совесткий райсуд Махачкалы продлил срок ареста еще на два месяца. Во время сегодняшних одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева представители издания заявили, что готовы еженедельно проводить подобные акции.

Судья Абдулнасир Гимбатов, рассмотрев сегодня требование адвокатов Гаджиева перевести журналиста под домашний арест, частично удовлетворил их жалобу. В соответствии с вердиктом Верховного суда Дагестана, Советский райсуд Махачкалы должен пересмотреть в ином составе судей ходатайство следователя о продлении Гаджиеву срока содержания под стражей. Повторного рассмотрения Гаджиев будет дожидаться под арестом, срок которого определен до 17 октября.

В своей жалобе адвокаты настаивали, что арест Гаджиеву продлен безосновательно, с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. По их мнению, райсуд основывался лишь на доводах следствия и проигнорировал доводы шести защитников подозреваемого.

Абдулмумин Гаджиев участвовал в заседании через видеоконференцсвязь. Поддержать его пришли около 20 родных, коллег и друзей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Журналист преследуется за свои статьи на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сайте управления Следкома по Дагестану к 14.25 мск 7 октября нет комментариев относительно сегодняшнего решения суда. Комментариями адвокатов Гаджиева "Кавказский узел" пока также не располагает. 

Примечание:

"Вернувшаяся из Сирии жительница Дагестана осуждена на восемь лет", "Бельгия выдала обвиняемого в причастности к ИГ* дагестанца", "Представители диаспоры рассказали о массовых задержаниях в Турции выходцев с Северного Кавказа".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 октября 2019, 17:33

07 октября 2019, 17:20

07 октября 2019, 17:15

07 октября 2019, 16:32

07 октября 2019, 16:17

  • Тумсо обвинил Кадырова в нарушении чеченских традиций

    Глава Чечни прежде, чем обвинять участников свадеб в демонстрации своих чувств, сам рассказал на федеральном канале об отношениях с женой, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи