Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд

07 октября 2019, 20:04

Судьям не позволяют выносить решения, идущие вразрез с требованиями силовиков, заявил журналист Абдулмумин Гаджиев на заседании Верховного суда Дагестана. Даже в случае освобождения Гаджиева из-под стражи его арестуют по другому обвинению, уверена защита.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд Дагестана постановил пересмотреть вердикт райсуда Махачкалы о продлении заключения под стражу журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был заключен под арест 18 июня. 10 сентября Совесткий райсуд Махачкалы продлил срок ареста еще на два месяца. Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят акции протеста с требованием закрыть дело о финансировании терроризма. Так, сегодня они провели у здания Верховного суда Дагестана серию одиночных пикетов.

Адвокату Ахмеду Ахмедову при рассмотрения дела показалось, что "правосудие находится в заложниках у репрессивной машины правоохранительно-силовой системы". "Если даже сейчас суд вынесет решение об освобождении Гаджиева, то у дверей СИЗО его будут ждать оперативники и арестуют по другому делу. Решение об освобождении и заключении его под стражу принимает не суд. Поэтому я считаю, что нужно поставить какой-то заслон этому безобразию со стороны силовиков", - заявил на сегодняшнем заседании Верховного суда Дагестана адвокат.

Абдулмумин Гаджиев согласился с мнением Ахмедова. "Судья, если даже захочет вынести верное решение, не сможет этого сделать. Следователь, даже если захочет, не сможет отклониться от инструкций, которые ему даются сверху. Прокурор, если даже захочет заявить о каких-то нарушениях, не сможет этого сделать", - заявил Гаджиев. Он также раскритиковал обыск, проведенный в редакции "Черновика". "Говорят, что искали там мое рабочее место. Хотя за компьютером и столом я сидел в этом здании восемь-девять лет назад. И при этом все равно умудрились там что -то изъять", - заключил Гаджиев.

2 октября вооруженные силовики в масках пришли в редакцию "Черновика" и провели там более семи часов. С их уходом пропали оргтехника и документы. Сотрудники издания связали обыск с делом Абдулмумина Гаджиева. Обыски нарушили работу редакции, из-за этого очередной номер газеты оказался под угрозой срыва. Силовики стремились показать, что могут надавить на журналистов, заявил заместитель главреда Магомед Магомедов.

Арест Гаджиева противоречит новым нормам УПК, указала защита

Адвокат Арсен Шабанов в апелляционной жалобе указал, что при вынесении решения о продлении ареста суд "существенно нарушил нормы УПК, а выводы суда, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела".

Там также говорилось, что суд первой инстанции не учел изменения Уголовно-процессуального кодекса, которые вступили в силу с 1 сентября. "В постановлении следователя отсутствовали сведения о каких-либо следственных действиях, выполненных ранее по уголовному делу, что лишало суд возможности оценить правовую и фактическую сложность материалов уголовного дела, эффективность действий следователей и своевременность производства следственных и иных процессуальных действий. Следователь упомянул в своем ходатайстве лишь о тех следственных действиях, которые ему необходимо провести в дальнейшем. Суд при этом не выяснил, по какой причине данные следственные действия невозможно было выполнить за первые три месяца расследования уголовного дела", - говорится в жалобе.

"В постановлении следователя о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей излагаются сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей", - привел адвокат новую редакцию части 8 статьи 109 УПК.

Защита журналиста также обратила внимание на то, что при вынесении постановления о продлении ареста следовало, согласно указанию пленума Верховного суда России, проверить обоснованность доводов следствия о невозможности своевременного окончания расследования. "Выводы суда о том, что основания для избрания меры пресечения Гаджиеву не отпали, являются голословными и немотивированными. Суд не указал, о каких именно основаниях идет речь, чем грубо нарушил положения части 4 статьи 7 УПК РФ. Точно так же суд не указал, какие именно обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о невозможности избрания в отношении моего подзащитного иной более мягкой меры пресечения", - заявил в суде адвокат Шабанов.

"Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными", - гласит часть 4 статьи 7 УПК.

Защита считает, что на проведение следственных мероприятий, на которые уже три месяца ссылается следствие, достаточно недели. "Следователь ссылается на большой объем работы, но судя по его материалам, сложных как-то следственных мероприятий там не видно", - заявил в суде Арсен Шабанов.

Другой адвокат Абдулмумина Гаджиева, Асад Джабиров, заявил, что суду первой инстанции не были представлены доказательства причастности Гаджиева к преступлениям, в которых его обвиняют. Задержание Гаджиева было обосновано показаниями Тамбиева, взятыми 10 часов спустя, указал адвокат. Он добавил, что Тамбиев впоследствии отказался от этих показаний, а протокол задержания Гаджиева содержит заведомо ложные сведения. "По смыслу текста показаний Тамбиева на Гаджиева он не мог быть свидетелем событий, описанных в протоколе. Они были сообщены ему другим лицом. Это означает, что показания являются произвольными доказательствами, пока источник не будет подтвержден или не допущен защитой. Других доказательств обоснованности причастности Абдулмумина к преступлениям суду не были представлены. Показания Тамбиева, на основании которых был задержан Гаджиев, не нашли подтверждения в обвинительном заключении. И это не вызвало у суда вопросов к следствию", - заявил на заседании адвокат Джабиров.

Он также обратил внимание на то, что само по себе необходимость дальнейших следственных действий не является сама по себе достаточным основанием для продления ареста. "Решение суда о продлении срока содержания под стражей должно основываться на фактах, подтверждающих необходимость его сохранения. Но эти данные не были предоставлены суду первой инстанции", - обосновал свою жалобу Джабиров. То, что Гаджиев обвинен в тяжком преступлении, также не обосновывает продление ареста, иначе это было бы нарушением презумпции невиновности, указал защитник.

Прокурор не согласился с доводами защиты и заявил, что причастность Гаджиева к финансированию терроризма в достаточной мере подтверждается протоколом его задержания и показаниями подогреваемого Кемала Тамбиева. Он пояснил, какие следственные действия осталось завершить. "Необходимо ознакомить обвиняемых Гаджиева, Ризванова и Тамбиева с постановлением о назначении молекулярно-биологической судебной экспертизы, продолжить осмотр движения денежных средств на банковских счетах, также произвести осмотр незавершенного строения в селе Ново-Кули Новолакского района, допросить главу администрации этого села, произвести осмотр «Школы Хафизов» в селе Новосаситли, допросить его бывшего директора", - пояснил прокурор. Он добавил, что у Гаджиева нет медицинских противопоказаний, препятствующих его нахождению в СИЗО.

Родных Гаджиева не пускают в СИЗО на свидания

Абдулмумин Гаджиев сообщил, что руководство изолятора отказалось оформлять подписку на "Черновик". "Я был у начальника СИЗО. Он сказал, что всю подписку он одобряет, но на «Черновик» не соглашается", - рассказал Гаджиев. Родные Гаджиева и его адвокат Арсен Шабанов сообщили также, что некоторые письма журналиста так и не дошли до адресатов.

Близкие Гаджиева посетовали на то, что не могут видеться с ним в СИЗО. "Я вчера второй раз была свидании с Абдулмумином. Мне он не жалуется. Наоборот, меня пытается подбодрить. Он сказал, что писал мне письма, но я пока получила только одно. Следователь <...> сказал мне, что больше свиданий он мне не даст. Каждый раз он говорит мне, чтобы я урезонила «Черновик» и шумиху вокруг этого дела, что «Черновик» пиарится на этом деле, использует моего сына", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Абдулмумина Гаджиева Загидат Алиева.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева также не может увидеться с Абдулмумином. "Я в качестве общественного защитника семь-восемь раз была у Абдулмумина, но месяц назад меня перестали пускать к нему. Адвокат в СИЗО объяснил это тем, что на стадии досудебного следствия общественный защитник не допускается на встречи с подзащитным. А на мой вопрос о том, почему же меня раньше допускали, ответили, что мне шли на встречу", - рассказала Дана Сакиева.

По словам Шабанова, никто не ставит вопрос о том, что публикации Гаджиева были экстремистскими. "Следствие утверждает, что Гаджиев призывал к благотворительности. Ничего экстремистского в этих статьях не было, но якобы он это делал, зная, что эти деньги на благотворительность не пойдут. Такова позиция обвинения, и поэтому я пока не вижу смысла назначать по публикациям экспертизу", - пояснил Шабанов.

Минюст отклонил 350 заявок на акции в поддержку Гаджиева

Активисты все еще продолжают подавать уведомления о проведении массовых акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева. По словам одного из организаторов акций, юриста Арсена Магомедова, инициативной группой подано всего около 350 уведомлений, и на все был получен отказ. Организаторы акций заявили корреспонденту "Кавказского узла", что намерены и дальше подавать заявки.

К 26 сентября Минюст Дагестана отклонил 280 заявок на массовые акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Дагестанские власти настаивают, что митинги в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева создадут угрозу общественной безопасности. Сторонники Гаджиева, в свою очередь, оспорили в Конституционном суде республиканский закон о митингах, территориально ограничивающий возможности для проведения протестов.

Адвокат считает, что большой резонанс вокруг дела Абдулмумина Гаджиева поможет его защите. "Власть может проигнорировать мои доводы как защитника, который пишет заявления, жалобы. А с общественным мнением власти приходится считаться, потому что власти нужен авторитет в обществе", - сказал защитник.

Махачкалинцы помогли редакции "Черновика" после обыска, сообщил заместитель главреда издания Магомед Магомедов. "Так как были изъяты системные блоки, на которых хранились журналистские материалы, которые должны были пойти в номер, то из-за отсутствия техники мы думали, что не сможем выпустить номер в полном объеме. Но нам очень сильно помогли наши читатели, друзья, которые принесли нам и ноутбуки, и компьютер, и системные блоки. Люди приходили и предлагали помощь, говорили: «Мы хоть не можем писать статьи, давайте мы будем набирать то, что вы говорите, или расшифруем записи. Общими усилиями мы смогли выпустить полноценный номер газеты. Мы очень благодарны всем, кто нам помог", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика".