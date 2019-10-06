Нападение на редакцию "Зеркала" в Ереване обернулось уголовным делом

06 октября 2019, 17:25

Активистам, которые забросали яйцами редакцию портала "Зеркало", грозит штраф за воспрепятствование работе журналистов.

Как писал "Кавказский узел", редакцию портала Hayeli ("Зеркало") в Армении забросали яйцами 5 октября. Участники акции выразили недовольство из-за того, что издание процитировало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о принадлежности Нагорного Карабаха. Они обвинили главреда "Зеркала" в "распространении азербайджанской пропаганды".

Интернет-портал Hayeli.am и одноименный пресс-клуб возглавляет сестра главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна Анжела Товмасян. 4 октября парламент проголосовал за отставку Товмасяна, этого добивалась фракция "Мой шаг".

Нападение активистов на редакцию портала "Зеркало" квалифицировано как воспрепятствование работе журналистов, сообщила Генпрокуратура Армении.

Уголовное дело по факту инцидента у редакции портала "Зеркало" возбуждено по части 1 статьи 164 УК Армении "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

"Поручение о возбуждении уголовного дела дал прокурор Еревана", – пояснил он.

Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), указано на портале правовой информации Arlis.am (1 МРОТ в Армении равен одной тысяче драмов или 2,1 доллара США, – прим. "Кавказского узла").