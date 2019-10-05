05 октября 2019, 23:06

Редакцию портала "Зеркало" в Армении забросали яйцами

Молодые люди, забросавшие редакцию портала Hayeli ("Зеркало") яйцами, объяснили свой поступок тем, что издание процитировало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о принадлежности Нагорного Карабаха.

Прямая видеотрансляция нападения на редакцию велась на странице активиста Давида Оганнисяна в Facebook. В акции приняли участие четыре человека, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла".

На видеозаписи видно, как молодые люди, зайдя в здание, находят нужный им офис, стучат в дверь, а после того, как им никто не открыл, забрасывают яйцами логотип редакции. Кроме того, участники акции обклеили двери офиса плакатами с изображением азербайджанского президента, главного редактора "Зеркала" и ее брата.

Интернет-портал Hayeli.am, а также одноименный пресс-клуб, возглавляет сестра главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна Анжела Товмасян.

Во время акции ее частники заявили, что возмущены публикацией "Зеркала" под заголовком "Алиев нанес запоздавший, но "мощный" удар Пашиняну: от Путина".

"Это стало нашим мощным ответом изданию, которое проводит антигосударственную деятельность", - заявил в прямом эфире Давид Оганнисян.

Другой участник акции Айк Степанян считает, что "свобода слова не означает, что СМИ имеют право говорить, что хотят". "Мы обязаны защищать кровью освобожденную родину. Распространение азербайджанской пропаганды расценивается как предательство", - отметил он.

Независимость Нагорного Карабаха была провозглашена в 1991 году, но республика остается непризнанной. ООН в резолюциях Совбеза и Генассамблеи подтвердила целостность Азербайджана, который считает Нагорный Карабах частью своих территорий.

В пресс-службе полиции "Кавказскому узлу" сообщили, что в связи инцидентом начата проверка. В частности, изучаются публикации в соцсети.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Кто же все-таки признал Карабах?". Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Арестован второй обвиняемый в избиении Ары Мхитаряна", "Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Отказ Мхитаряна от поездки в Баку поднял вопрос политизации спорта". 

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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