Азербайджанские военные. Сентябрь 2019 года. Фото пресс-службы Миноброны Азербайджанаю https://mod.gov.az

05 октября 2019, 08:29

Азербайджан заявил о 19 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись обстрелу на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 4 октября азербайджанская сторона заявила о 22 обстрелах своих позиций за сутки, в ом числе из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении так и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.29 мск 5 октября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 октября 2019, 09:23

05 октября 2019, 07:27

05 октября 2019, 06:34

05 октября 2019, 05:29

05 октября 2019, 04:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи