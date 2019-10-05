05 октября 2019, 08:29
Азербайджан заявил о 19 обстрелах с армянской стороны
Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись обстрелу на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.
Как информировал "Кавказский узел", утром 4 октября азербайджанская сторона заявила о 22 обстрелах своих позиций за сутки, в ом числе из крупнокалиберных пулеметов.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении сайте министерства обороны Азербайджана.
Обстрелы велись как со стороны Армении так и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.29 мск 5 октября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".