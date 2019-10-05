Азербайджан заявил о 19 обстрелах с армянской стороны

05 октября 2019, 08:29

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись обстрелу на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 4 октября азербайджанская сторона заявила о 22 обстрелах своих позиций за сутки, в ом числе из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении так и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.29 мск 5 октября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.