Азербайджан насчитал 22 обстрела со стороны Армении

04 октября 2019, 09:55

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в приграничных районах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 октября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны. Армения сообщила, что в результате обстрела с азербайджанской стороны был убит военный и ранен водитель трактора.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня нас сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Газахского района, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и Геяли Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.