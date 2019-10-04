Следы обстрела в селе Неркин Оратах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

04 октября 2019, 09:55

Азербайджан насчитал 22 обстрела со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в приграничных районах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 октября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны. Армения сообщила, что в результате обстрела с азербайджанской стороны был убит военный и ранен водитель трактора.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня нас сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Газахского района, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и Геяли Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но  оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле".  В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в атаке на пограничные пункты", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

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