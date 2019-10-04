04 октября 2019, 09:55
Азербайджан насчитал 22 обстрела со стороны Армении
Позиции азербайджанской армии были обстреляны в приграничных районах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 3 октября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны. Армения сообщила, что в результате обстрела с азербайджанской стороны был убит военный и ранен водитель трактора.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня нас сайте Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Газахского района, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и Геяли Гедабекского района.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
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