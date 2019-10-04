Азербайджанских болельщиков огорчил инцидент в матче «Дюделанж»-«Карабах»

04 октября 2019, 03:36

Из-за появившегося над стадионом дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики на стадионе матч группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» - «Карабах» был остановлен на 20 минут. Инцидент не помешал азербайджанскому клубу одержать крупную победу со счетом 1:4.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" попал в группу A, где его соперниками стали испанская "Севилья", кипрский АПОЭЛ и "Дюделанж" из Люксембурга. В первом туре «Карабах» проиграл испанской "Севилье" 0:3.

Матч второго тура состоялся вечером 3 октября на люксембургском стадионе «Жози Бортель» и транслировался на Азербайджан местным телеканалом CBC Sport.

Уже с первых минут «Карабах» овладел преимуществом. На 12-й минуте Гара Гараев с центра поля длинным пасом вывел Абделлу Зубира на ударную позицию и тот пробил ворота хозяев.На 30-й минуте Дани Кинтана мягко навесил мяч в центр штрафной площадки и Мичел головой направил его в сетку ворот.

После этого над футбольным полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Кто же все-таки признал Карабах?".

Это вызвало возмущение гостей, которые обратили внимание арбитра из Шотландии Джона Битона на недопустимость появления на стадионах атрибутики не признанных государств. В связи с этим арбитром увел футболистов обеих команд с поля в раздевалки. Они вернулись только через 20 минут.

На стадионе по громкоговорителю выступил министр спорта Люксембурга. Он принес извинения заявив, что принимающая сторона не имеет отношения к инциденту. Министр заверил, что все причастные к этому очень скоро будут найдены и наказаны.

Выступление министра на стадионе было переведено и на азербайджанский язык с учетом присутствия на трибунах большой группы болельщиков ФК «Карабах».

«В матче «Дюделанж»-«Карабах» после второго гола нашей команды из-за провокационных действий на стадионе и принесения флага самопровозглашенной республики возник 20-минутный перерыв и было созвано срочное собрание представителей УЕФА. Министр спорта Люксембурга, выступив на стадионе, принес от имени правительства своей страны извинения перед азербайджанским народом. Он сказал, что это произошло по независящим от них причинам. И все причастные к этому в кратчайшие сроки будут найдены и наказаны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook азербайджанской команды (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Спустя шесть минут после возобновления матча уже уходящего один на один с вратарем Мичела сбили в штрафной площадке. Судья не только назначил пенальти, но и показал желтую карточку провинившемуся защитнику хозяев Милешу Гарсосу.

Ричард Алмейда с пенальти довел счет до 3:0.

Второй тайм также прошел при полном преимуществе ФК «Карабаха». Однако отличиться гости сумели только однажды – Дани Кинтана на 69-й минуте после многоходовой комбинации оказался один на один с голкипером люксембуржцев и уверенно пробил.

К этому времени «Дюделанж» остался в меньшинстве: на 62-й минуте судья показал Гаросу вторую желтую карточку и вслед за ней красную.

На 90-й минуте Антуан Бернье забил гол престижа.

«Карабах» с 3 очками поднялся в группе на второе место. Столько же у «Дюделанжа». Однако, благодаря победе в очной встрече, «Карабах» оказался впереди. Лидирует в группе с 6 очками испанская «Севилья», которая в этот же день победила на своем поле со счетом 1:0 кипрский АПОЭЛ, который после двух туров замыкает турнирную таблицу, не имея ни одного очка.

«Это был день «Карабаха». К сожалению, игра была остановлена на 20 минут из-за провокации. Это ни что иное, как попытка политизации спорта. Но я думаю, что организаторы этой провокации просчитались. Она только подтвердила правоту Азербайджана, поскольку министр спорта Люксембурга прямо на стадионе принес извинения за случившееся. Наши игроки молодцы, смогли после неприятного случая собраться и сразу же буквально забили третий гол», - поделился с "Кавказским узлом" своими впечатлениями болельщик. ФК «Карабаха» Сеймур Байрамов.

Вместе с тем он указал и на беспокоящие его моменты в игре «Карабаха».

«Наша команда не позволительно «растранжирила» несколько неминуемых голевых моментов. В этих ситуациях казалось бы было сложнее не забить, чем забить. В других матчах голевых моментов может быть и не много, и потому надо уметь по максимуму использовать возможности. И мы пропустили в конце матча. Это ахиллесова пята «Карабаха». Игра заканчивается с финальным свистком арбитра и потому нельзя расслабляться до этого», - отметил болельщик.

"Этот инцидент с дроном только еще больше мотивировал команду на победу. Даже ведя в счете 3:0, 4:0, «Карабах» продолжал атаковать и несколько раз мяч буквально чудом не попадал в ворота гостей», - отметил любитель футбола Рза Гараев.

На послематчевой пресс-конференции, видео с которой также опубликовано на странице клуба в Facebook, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил, что доволен результатом.

«Нас больше интересовало то, как мы сыграем, а не сам счет. Хотели показать хорошую, дисциплинированную игру. И ребятам это удалось, мы завоевали важные три очка», - сказал он.

По его словам, «Дюделанж» несмотря на поражение «хорошая команда» напомнив, что две недели назад люксембуржцы победили на выезде кипрский АПОЭЛ.

Выразил он отношение и к инциденту на поле, назвав это «провокацией».

«Мы не должны поддаваться таким провокациям. Игра была приостановлена... Конечно, ребята были расстроены, возмущены. Поэтому было сложно настроить на продолжение. Но, я благодарен им за то, что они меня услышали и повели себя как настоящие победители», - заявил Гурбанов.