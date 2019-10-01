Новый поселок в Грозном назван в честь Орцу Чермоева

01 октября 2019, 21:43

Депутаты городской думы Грозного единогласно проголосовали за переименование двух участков Октябрьского района в "поселок Орцин-Мохк", в честь царского генерала Орцу Чермоева.

Как писал "Кавказский узел", власти Грозного решили объединить два участка Октябрьского района и назвать новый поселок именем генерала Орцу Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали это решение.

Орцу (Арцу) Чермоев (1825-1895) - военный деятель Российской империи, участник Кавказской и Русско-турецкой войн, участник подавления восстания в Чечне в 1877 году, генерал-майор.

Решение о наименовании двух участков, которые ранее имели только номера, принято "в целях увековечения памяти чеченского полководца Орцу Чермоева", сообщил со ссылкой на источник в городской думе телеканал "Грозный".

Решение о переименовании части Октябрьского района Грозного в "поселок Орцин-Мохк" вступает в силу после официального опубликования в прессе.

Согласно решению думы, мэрия Грозного должна будет подготовить изменения в генплан города: отразить в нем вновь образованный поселок Орцин-Мохк и приготовить документы для наименования улиц этого поселка, говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте думы.

"Кавказский узел" писал, что в мае спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили состоявшуюся в мае смену названия села.