01 октября 2019, 21:43

Новый поселок в Грозном назван в честь Орцу Чермоева

Депутаты городской думы Грозного единогласно проголосовали за переименование двух участков Октябрьского района в "поселок Орцин-Мохк", в честь царского генерала Орцу Чермоева.

Как писал "Кавказский узел", власти Грозного решили объединить два участка Октябрьского района и назвать новый поселок именем генерала Орцу Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали это решение.

Орцу (Арцу) Чермоев (1825-1895) - военный деятель Российской империи, участник Кавказской и Русско-турецкой войн, участник подавления восстания в Чечне в 1877 году, генерал-майор.

Решение о наименовании двух участков, которые ранее имели только номера, принято "в целях увековечения памяти чеченского полководца Орцу Чермоева", сообщил со ссылкой на источник в городской думе телеканал "Грозный".

Решение о переименовании части Октябрьского района Грозного в "поселок Орцин-Мохк" вступает в силу после официального опубликования в прессе.

Согласно решению думы, мэрия Грозного должна будет подготовить изменения в генплан города: отразить в нем вновь образованный поселок Орцин-Мохк и приготовить документы для наименования улиц этого поселка, говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте думы.

"Кавказский узел" писал, что в мае спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили состоявшуюся в мае смену названия села.

Примечание:

"Памятник турецким воинам в Дагестане напомнил о спорных аспектах гражданской войны", "Книга о Гайдаре Баммате объединила историков Кавказа", "Чечня получила из Франции крупный архив по истории Кавказа времен гражданской войны".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 октября 2019, 22:44

01 октября 2019, 22:33

01 октября 2019, 22:10

  • Минюст Южной Осетии начал расследование в связи с голодовкой заключенных

    Условия в цхинвальской колонии улучшились после капремонта, прокомментировала глава Минюста Южной Осетии Залина Лалиева информацию о голодовке заключенных и пообещала провести расследование. Повар, работавшая также уборщицей, на время расследования отстранена от работы, сообщил начальник колонии.

01 октября 2019, 21:50

  • Двое жителей Волгограда наказаны за ношение полицейской формы

    Суды в Волгограде решили оштрафовать и арестовать двоих местных жителей, которые, переодевшись в полицейскую форму, останавливали прохожих для проверки документов и при этом нецензурно выражались. Сами арестованные объяснили свои действия желанием увеличить число подписчиков в соцсетях, сообщили в МВД.

01 октября 2019, 21:11

  • Ногайские активисты почтили память предков на Кубани

    Лидеры двух ногайских организаций Карачаево-Черкесии и Ямало-Ненецкого автономного округа Азрет Джемакулов и Хаирбек Алакаев сегодня провели молитву в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, отметив таким образом День памяти и скорби ногайского народа.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи