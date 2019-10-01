Годовщина начала Второй чеченской войны проигнорирована властями республики

01 октября 2019, 04:54

Ввод войск в Чечню в 1999 году спустя 20 лет преподносится федеральными телеканалами как начало борьбы России с международным терроризмом "в одиночку". В Чечне годовщину начала второй войны на официальном уровне никак не вспоминают.

30 сентября 1999 года начался ввод федеральных войск в Чечню: танковые подразделения российской армии пересекли административную границу республики в Наурском и Шелковском районах, а авиация к этому моменту же несколько дней вела бомбардировки Грозного и его окрестностей.

Хотя официально новая война в Чечне началась в 1999-м, фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось. За три условно мирных года после окончания Первой чеченской на территории России произошла серия терактов и нападений боевиков, продолжались похищения и убийства людей, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая чеченская: 10 лет в режиме КТО".

В годовщину начала Второй чеченской телеканал НТВ показал сюжет с архивными кадрами боевых действий в Чечне. В нем приводится краткая хронология событий, которые предшествовали вводу федеральных сил республику: нападение отрядов боевиков, пришедших с территории Чечни, на Дагестан и взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске - эти теракты тогда официально связывались с чеченскими полевыми командирами.

На архивных кадрах Владимир Путин, на тот момент глава правительства России, обосновывает ввод войск в Чечню нападением на Дагестан. "Ждать, когда они опять придут в наши села, захватят села в Дагестане или Ставропольском крае, и опять будем бомбить своих, свои родные дагестанские села? Я думаю, что это нецелесообразно", - говорит он.

"По сути, именно 20 лет назад, в конце сентября 1999 года, Россия перестала идти на уступки и повела борьбу с международным терроризмом в одиночку. Запад же еще два года по привычке называл международный альянс террористов в Чечне повстанцами", - заключает автор сюжета НТВ.

7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Бои в Дагестане продолжались до 15 сентября. За 1,5 месяца боев были убиты 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)". О серии террористических актов, совершенных в сентябре 1999 года в России, рассказывает материал "Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)".

Жители Чечни вспомнили свои надежды на мир перед началом второй кампании

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни вспоминают, что именно 30 сентября 1999 года осознали неизбежность новой войны. Никаких мероприятий, посвященных годовщине начала военной операции, в республике в этот день не проходит. По состоянию на 4.00 мск 1 октября на странице главы Чечни Рамзана Кадырова "ВКонтакте" и в его Telegram-канале нет никаких упоминаний о годовщине. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 30 сентября опубликовал два поста о футбольном клубе "Ахмат" в своем Instagram, но годовщину начала войны проигнорировал.

«Ощущение надвигающейся новой войны было еще с лета. Сообщения были разные: где-то пост пограничный разрушили, где-то кошары обстреляли, где-то десант высадили, а потом случилась та вылазка Басаева и Хаттаба в Дагестан, после чего все и завертелось. До последнего, конечно, была надежда, что войска вводить не станут, но когда начался повторный ввод войск, уже стало понятно, что будет новая война», - рассказал житель Наурского района Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

Даже после событий в Дагестане жители Чечни надеялись, что новой войны удастся избежать, рассказывает грозненец Алхазур. «Окончательно то, что будет новая война, я осознал после того, как стало известно что федералы вошли в Шелковской и Наурский районы. Понятно было, что все сместится в Грозный, поэтому семью я отправил к родственникам в Сунженский район, а сам какое-то время еще оставался в городе. Потом и самому пришлось уехать, когда начали бомбить город и обстреливать ракетами», - сказал он.

«До самого последнего момента мы надеялись, что случится чудо и повторения войны не будет. Вторая война была намного страшней и тяжелей чем первая. Если в 1994 году у людей были какие-то запасы, то в 1999 году ситуация была другая. Бомбежки и обстрелы были постоянно. Только из близких родственников и знакомых у меня в эту войну погибло больше 20 человек, тогда как во время первой войны я потеряла троих родственников и двух знакомых», - рассказала жительница Сацита.

В России до сих пор нет точных данных о том, сколько человек погибло в ходе Второй чеченской войны. Международная правозащитная организация Amnesty International оценивает потери только среди мирных жителей в 25 тысяч человек. В 2010 году Минобороны России сообщало о 3684 военнослужащих, погибших с 1999 по 2008 год на Северном Кавказе. МВД заявляло, что в Чечне были убиты более 2 тысяч бойцов внутренних войск. Союз комитетов солдатских матерей России считает, что данные об убитых в ходе Второй чеченской силовиках сильно занижены, отмечает 30 сентября "Кавказ.Реалии".

Бойцы федеральных войск назвали мотивы, побудившие их воевать в Чечне

Проект "Такого никогда не было", посвященный трагическим событиям военных кампаний в Чечне и терактам на территории России, 30 сентября выпустил третий подкаст "Ну давайте, я поеду!". Он посвящен 20-летию начала военной операции в Чечне и составлен из воспоминаний военнослужащих, которые были участниками Второй чеченской.

Первый из мужчин, чьи воспоминания вошли в подкаст, рассказывает, что к началу 2000-х годов "в русской молодежной среде царили античеченские настроения". "Шло это из средств массовой информации, постоянно [сообщалось] о ходе боевых действий в Чечне, ни один выпуск новостей без этого не обходился. Плюс тогда же вышел сериал "Спецназ", - говорит он, рассказывая об атмосфере, которая мотивировала его идти на военную службу.

Другие участники проекта упоминают своих знакомых, которые ни за что не хотели ехать в Чечню, и тоже рассказывают о собственных мотивах, побудивших их стать участниками операции. "Перед этим были взрывы в Волгодонске, в Москве... Сейчас я понимаю, что может быть это нас как-то обрабатывали психологически, но мы туда шли не из-за денег, а для того, чтобы не рвались наши дома", - говорит еще один мужчина на записи.

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".