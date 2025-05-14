Житель Дагестана обвинен в причастности к рейду Басаева и Хаттаба

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В суд передано дело уроженца Дагестана Ибрагима Магомедова, задержанного в 2023 году по делу о нападении боевиков Басаева и Хаттаба на республику в 1999 году.

Как сообщил "Кавказский узел", задержания предполагаемых участников нападения группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году продолжаются спустя более чем 20 лет после событий. О задержании уроженца Дагестана Ибрагима Магомедова Следком заявил в декабре 2023 года.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу уроженца Дагестана, обвиняемого по статьям о вооруженном мятеже, покушению на силовиков и бандитизме. Согласно версии следствия, обвиняемый был участником отряда Басаева и Хаттаба, созданного в Чечне, и принял участие в нападении на милиционеров в Новолакском районе Дагестана.

“Совместно с боевиками своего отряда он обстрелял из огнестрельного оружия находившихся в здании спортивного зала дома культуры села Новолакского сотрудников МВД Российской Федерации, в результате чего двое человек были убиты, 18 – получили ранения и травмы различной степени тяжести”, - говорится в сообщении, опубликованном 13 мая на сайте управления Генпрокуратуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

В ведомстве отметили, что уголовное дело уроженца Дагестана будет рассматривать Южный окружной военный суд, а ранее до суда дошли дела 61 предполагаемого участника рейда.

Имя обвиняемого в сообщении прокуратуры не названо, но указано в судебной картотеке: в начале мая в Южный окружной военный суд поступило дело Ибрагима Магомедова. Материалы дела 8 мая передали судье Горелову, но дата заседания пока не назначена, следует из карточки дела на сайте.

Вмененная Магомедову статья о вооруженном мятеже (279 УК России) предусматривает до 20 лет заключения, такой же срок предполагает статья о нападении на правоохранителей (317 УК). Обвинение в бандитизме (часть 2 статьи 209 УК) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Комментариями Ибрагима Магомедова или его адвоката относительно версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

Ранее адвокат Нарине Айрапетян заявила “Кавказскому узлу”, что дела предполагаемых участников отряда Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы за счет показаний, полученных под пытками от других людей. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно: три засекреченных свидетеля и два открытых", - указывала она.

"Кавказский узел" также писал, что в начале 2025 года житель Ставрополья Александр Уманцев получил 19,5 года колонии по аналогичному обвинению. Прокуратура оспаривала приговор Уманцеву, посчитав наказание слишком мягким, но вышестоящая инстанция утвердила его.

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