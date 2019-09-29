29 сентября 2019, 20:10
Число арестованных за неуважение к судье сторонников Кочаряна возросло до двух
Суд арестовал Саргиса Оганджаняна по делу о неуважении к судье, которая оставила под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Как писал "Кавказский узел", суд сегодня постановил арестовать Нарека Мутафяна, обвиненного в неуважительном отношении к судье.
20 сентября судья Анна Данибекян постановила оставить Роберта Кочаряна под стражей. Ее решение спровоцировало акцию протеста у здания суда. По версии Высшего судебного совета, Мутафян был одним из людей, которые 27 сентября преследовали Данибекян на улице, пытаясь оскорбить и унизить судью. Мутафян всего лишь подошел к судье Данибекян и задал ей вопрос, утверждает его адвокат Ваге Еприкян.
Саргис Оганджанян стал вторым фигурантом дела о неуважении к судье, оставившей без изменения меру пресечения Кочаряну, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Саргиса Оганджаняна сроком на два месяца", - отметила она.
На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"