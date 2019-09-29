29 сентября 2019, 16:54

Сторонник Кочаряна арестован по делу о неуважении к судье

Следствие убедило суд поместить под стражу Нарека Мутафяна, обвиненного в неуважительном отношении к судье, которая оставила под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Нарек Мутафян был задержан по подозрению в неуважительном отношении к судье Анне Данибекян, оставившей под арестом Роберта Кочаряна.

20 сентября судья Анна Данибекян постановила оставить Роберта Кочаряна под стражей. Ее решение спровоцировало акцию протеста у здания суда. По версии Высшего судебного совета, Мутафян был одним из людей, которые 27 сентября преследовали Данибекян на улице, пытаясь оскорбить и унизить судью. Мутафян всего лишь подошел к судье Данибекян и задал ей вопрос, утверждает его адвокат Ваге Еприкян.

Суд сегодня постановил арестовать Нарека Мутафяна, обвиненного в неуважительном отношении к судье, сообщил сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении. "Суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следственного органа и принял решение избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Мутафяна", - приводит его слова ТАСС.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян, пишет "Sputnik Армения".

Комментариев от представителей Мутафяна относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, что бывший президент Армении обвиняется по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли 10 человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Суд назначил первое заседание по делу Кочаряна", "Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

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