Сторонник Кочаряна задержан после инцидента с судьей

28 сентября 2019, 20:17

Полиция задержала Нарека Мутафяна по подозрению в неуважительном отношении к судье, оставившей под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября судья Анна Данибекян постановить оставить Роберта Кочаряна под стражей. Ее решение спровоцировало акцию протеста у здания суда. В ней приняли участие более 400 человек.

Бывший президент Армении обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов, а также по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

Минувшей ночью в интернете появилась информация о том, что судья Анна Данибекян подверглась давлению. На основании этих материалов было возбуждено дело по статье "Неуважительное отношение к суду", сообщила Полиция Армении. "Подозреваемый в совершении преступления Нарек Мутафян был обнаружен и доставлен в полицейский участок. Он задержан", - перевели сегодняшнее сообщение пресс-службы "Новости Армении".

В заявлении Высшего судебного совета говорится, что вечером 27 сентября группа лиц начала преследовать судью Анну Данибекян на улице, задавая неуместные, по мнению совета, вопросы, и пытаясь оскорбить и унизить судью. Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил инцидент, назвав подобное отношение к судье недопустимым, информировал сегодня "Sputnik Армения".

Мутафян всего лишь подошел к судье Данибекян и задал ей вопрос, утверждает его адвокат Ваге Еприкян. "Никто не оскорблял госпожу Данибекян. Ее всего лишь спросили, что она думает о высказываниях премьер-министра Пашиняна. Это не имеет какой-либо связи с правом, законностью и, по большому счету, с правосудием", - написал он на своей странице в Facebook. Адвокат заявил, что опротестует задержание своего подзащитного как необоснованное, информировал "Еркрамас".

Он раскритиковал действия полицейских. "Мутафян примерно в 20:00 подошел к судье Данибекян. После этого Нарек пошел к себе домой, лег спать. Примерно в 03:30 ночи ему постучали в дверь якобы сотрудники «скорой помощи», <...> которые подвергли Нарека приводу в Шенгавитское отделение [полиции] как самого последнего преступника. В отделе уголовного розыска Полиции мне попытались помешать при исполнении работы, не позволили пообщаться с Нареком", - перевело слова Еприкяна издание.

Напомним, что вопрос об аресте Роберта Кочаряна решается в судах с 2018 года. Так, в августе 2018 года Апелляционный суд отменил решение об аресте Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении, а 18 мая 2019 года судья Давид Григорян постановил освободить его под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Всякий раз Кочарян вновь заключался под стражу.

Освобождение Кочаряна под залог вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли такие действия угрозой судебной системе Армении как таковой. Судья Давид Григорян, освободивший Кочаряна, подвергся уголовному преследованию. Защита Кочаряна и независимые юристы также трактуют это как давление на судебную систему.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о произошедших 1-2 марта 2008 года событиях в Ереване.