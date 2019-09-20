Отказ суда освободить Кочаряна спровоцировал акцию протеста в Ереване

20 сентября 2019, 20:04

Сторонники Кочаряна потребовали перевести второго президента Армении Роберта Кочаряна под домашний арест после того, как суд вновь принял решение оставить его под стражей. Защита попросила время на подготовку документов об отводе судьи.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд постановил освободить Роберта Кочаряна из-под ареста. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения его под стражу и возобновления дела. 12 сентября судья отклонила ходатайство защиты, оставив Кочаряна под стражей. 17 сентября защита представила новое ходатайство об освобождении Кочаряна. Заседания суда проходят на фоне акций протеста сторонников бывшего президента.

Бывший президент Армении обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов, а также по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел ходатайство защиты Кочаряна об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог, передает корреспондент "Кавказского узла". Судья Анна Данибекян решила оставить Кочаряна под стражей.

Адвокат Айк Алумян попросил время для того, чтобы подготовить ходатайство об отводе судьи.

В свою очередь, адвокаты бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна Инесса Петросян и Карен Межлумян подали ходатайство об изменении меры пресечения своего подзащитного и о разрешении ему выехать из страны для получения лечения в Германии.

Обвиняемыми по делу по делу о разгоне демонстрантов в Ереване проходят также бывшие высокопоставленные силовики Сейран Оганян и Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворгян.

Петросян отметила, что Сейран Оганян раз в два года проходит определенную процедуру в Германии, связанную с протезом ноги . В последний раз, по словам адвоката, подзащитный проходил ее в 2017 году. "Это обязательная процедура, если ее не провести, это отрицательно скажется на здоровье Оганяна, на его способность передвигаться", - сказала адвокат. Прокурор не возражал против изменения меры пресечения подсудимого, чтобы тот смог пересечь границу.

Данибекян заявила, что в таком случае, рассмотрение просьбы Алумяна придется отложить на другое время. Защита Кочаряна и адвокаты других подсудимых были не против. В результате судья освободила Огана под подписку о невыезде, но разрешила бывшему министру с 18 октября по 4 ноября отсутствовать в стране. После этого Данибекян объявила сегодняшнее судебное заседание закрытым.

"Учитывая то, что адвокату Роберта Кочаряна Айку Алумяну необходимо время на оформление ходатайства о самоотводе судьи, сегодняшнее заседание будет отложено. Следующее заседание пройдет 7 октября в 13:00 (по местному времени, 12.00 мск)", - цитирует Анну Данибекян "Спутник-Армения".

Отказ судьи изменить меру пресечения Кочаряна вызвали протест его сторонников, находящиеся в зале суда, они скандировали "Позор!", "Продажный суд!". Противники второго президента Армении кричали: "Браво!", "Справедливость!", передает корреспондент "Кавказского узла". Акция протеста в поддержку Кочаряна прошла также перед зданием суда. В ней приняли участие более 400 человек сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Армении. Силовики стали между сторонниками и противниками Кочаряна, чтобы не допустить столкновений.

Напомним, 17 сентября на акции протеста сторонников Кочаряна у здания суда полицейские задержали двоих активистов, обвинив их в нарушении правил проведения акций. Во время заседания суда 12 сентября после стычек между сторонниками и противниками бывшего президента Армении три человека были задержаны, один госпитализирован.