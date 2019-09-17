Протесты у ереванского суда завершились задержанием двоих активистов

17 сентября 2019, 20:34

Суд в Ереване, который рассматривает дело второго президента Армении Роберта Кочаряна, объявил перерыв до 20 сентября. У здания суда полицейские задержали двоих активистов, обвинив их в нарушении правил проведения акций.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд постановил освободить Роберта Кочаряна из-под ареста. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения его под стражу, защита обжаловала это решение, но 4 сентября Конституционный суд счел арест неправомерным. Слушания по делу возобновились 12 сентября. Сегодня судья отклонила ходатайство защиты, оставив Кочаряна под стражей. Заседание суда проходит на фоне акций сторонников и противников Роберта Кочаряна.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян, правоохранители задержали перед зданием суда, где проходили протестные акции сторонников и противников Кочаряна, двух активистов.

По его словам, участников акции доставили в Шенгавитское отделение полиции, обвинив в нарушении правил проведения акций по части 15 статьи 180 Кодекса об административных правонарушениях Армении, которая предусматривает штраф в размере от 50 до 100-кратного размера установленной в стране минимальной заработной платы.

В частности, как отметил Габриелян, активисты не подчинились законным требованиям полицейских, обеспечивающих мирный ход акций.

"Подвергнутые приводу активисты освобождены. В полицейском участке составлены соответствующие протоколы", - отметил Зарзанд Габриелян.

После оглашения решения о мере пресечения Роберта Кочаряна суд продолжил сегодняшнее заседание на фоне протестной акции сторонников бывшего президента.

Адвокаты Кочаряна представили новое ходатайство о его освобождении и применении в отношении него меры пресечения, не связанной с арестом.

Судья Анна Данибекян заявила, что решение по данному ходатайству будет оглашено 20 сентября в 17:00 часов (16:00 мск) и удалилась в совещательную комнату.