Роберт Кочарян оставлен под арестом

17 сентября 2019, 15:47

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты, оставив второго президента Армении Роберта Кочаряна под стражей. Противники Кочаряна провели протестное шествие.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая суд постановил освободить Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также передать дело в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 4 сентября Конституционный суд счел арест неправомерным. Слушания по делу возобновились 12 сентября.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

Ереванский суд первой инстанции отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного. Комментируя это решение, адвокат Айк Алумян сослался на вердикт Конституционного суда, который указал на невозможность определить, исходили ли действия Роберта Кочаряна в 2008 году из его статуса президента или нет. "Если нет такого органа или процедур, то и арест и само уголовное преследование в отношении Кочаряна незаконны", - отметил Алумян.

У здания суда сегодня собрались и сторонники, и противники Роберта Кочаряна. Первые скандировали "Кочарян - герой!", а противники - "Пожизненное [заключение]!" После оглашения решения суда его противники направились к памятнику Александру Мясникяну - на то самое место где в марте 2008 года происходили разгон демонстрантов и стычки с полицией.

Участники шествия скандировали: "Кочарян - предатель!", "Да здравствует [премьер-министр] Никол [Пашинян]!", "Да здравствует революция!".Проезжающие мимо машины сигналили в знак солидарности. Полиция сопровождала шествие, не вмешиваясь.

По данным полиции, перед зданием суда собрались сегодня порядка 700 человек. В шествии приняли участие около 300 человек. Оно завершилось возложением цветов к памятнику Мясникяну, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что во время суда 12 сентября произошли стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении, в ходе которых три человека были задержаны, один госпитализирован.

На "Кавказском узле" размещены биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.