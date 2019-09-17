Плакаты с портретом Роберта Кочаряна. Ереван, 20 июня 2019 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

17 сентября 2019, 15:47

Роберт Кочарян оставлен под арестом

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты, оставив второго президента Армении Роберта Кочаряна под стражей. Противники Кочаряна провели протестное шествие.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая суд постановил освободить Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также передать дело в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 4 сентября Конституционный суд счел арест неправомерным. Слушания по делу возобновились 12 сентября.

Бывший президент обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

Ереванский суд первой инстанции отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного. Комментируя это решение, адвокат Айк Алумян сослался на вердикт Конституционного суда, который указал на невозможность определить, исходили ли действия Роберта Кочаряна в 2008 году из его статуса президента или нет. "Если нет такого органа или процедур, то и арест и само уголовное преследование в отношении Кочаряна незаконны", - отметил Алумян.

У здания суда сегодня собрались и сторонники, и противники Роберта Кочаряна. Первые скандировали "Кочарян - герой!", а противники - "Пожизненное [заключение]!" После оглашения решения суда его противники направились к памятнику Александру Мясникяну - на то самое место где в марте 2008 года происходили разгон демонстрантов и стычки с полицией.

Участники шествия скандировали: "Кочарян - предатель!", "Да здравствует [премьер-министр] Никол [Пашинян]!", "Да здравствует революция!".Проезжающие мимо машины сигналили в знак солидарности. Полиция сопровождала шествие, не вмешиваясь.

По данным полиции, перед зданием суда собрались сегодня порядка 700 человек. В шествии приняли участие около 300 человек. Оно завершилось возложением цветов к памятнику Мясникяну, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что во время суда 12 сентября произошли стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении, в ходе которых три человека были задержаны, один госпитализирован.

На "Кавказском узле" размещены биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Судья по делу Роберта Кочаряна взяла самоотвод", "Второй судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод","Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Прислать сообщение в WhatsApp можно по номеру +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 сентября 2019, 15:40

17 сентября 2019, 15:14

  • Участники митинга во Владикавказе добились встречи с начальником таможни

    Более 200 водителей, недовольных непрозрачностью условий временного ввоза машин из Южной Осетии в Россию, 16 сентября провели митинг во Владикавказе и добились встречи с руководителем республиканской таможни. Чиновник пообещал в течение нескольких дней ответить на вопросы собравшихся о правилах пересечения границы.

17 сентября 2019, 14:20

  • Миясат Киталаева приговорена к 13 годам колонии

    Суд приговорил сегодня махачкалинку Миясат Киталаеву к длительному лишению свободы, признав ее активной участницей ячейки террористической организации. Защита настаивает на невиновности женщины, подчеркнул ее адвокат.

17 сентября 2019, 13:16

17 сентября 2019, 11:40

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp: +49(157)72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи