Защита Кочаряна потребовала освободить его из-под стражи

12 сентября 2019, 22:33

Суд первой инстанции должен принять во внимание решение Конституционного суда, который счел арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна неправомерным, и освободить его, заявила защита. Оглашение решения назначено на 17 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд постановил освободить Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также передать дело в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 4 сентября Конституционный суд счел арест неправомерным. Сегодня суд первой инстанции возобновил слушания по делу Кочаряна. Во время процесса произошли стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении, в ходе которых три человека были задержаны, один госпитализирован.

Защита Кочаряна сегодня в суде первой инстанции представила ходатайство об изменении ему меры пресечения. Основанием для этого адвокаты назвали решение Конституционного суда. Прокурор и потерпевшая сторона возразили против ходатайства, следует из трансляции заседания, которую вело информационное агентство Factor.am.

"Роберт Кочарян должен быть освобожден из-под стражи, так как высший суд признал его арест антиконституционным", - сказал суду адвокат Арам Орбелян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Суд сообщил, что огласит решение 17 сентября в 13.00 по местному времени (12.00 мск).

Бывший президент Армении обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.