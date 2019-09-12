Активисты задержаны во время суда по делу Кочаряна

12 сентября 2019, 21:32

Трое участников стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в конституционном свержении власти, доставлены в полицию, еще один - госпитализирован, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 4 сентября Конституционный суд счел арест Кочаряна неправомерным. Решение КС огласил на фоне акций сторонников и противников бывшего президента.

Слушания по делу Роберта Кочаряна возобновились сегодня в Ереване. Судебное заседание проходило на фоне протеста сторонников и противников бывшего президента. Между ними произошла стычка, которая обернулась задержанием сторонника и противника бывшего президента. Среди задержанных - лидер партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян, который поддерживает бывшего президента. До того, как его посадили в машину, он рассказал, что ударил женщину, которая оскорбила его. Полиция также доставила в полицию женщину, которая спорила с политиком, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции информационным агентством Factor.am.

В полицейский участок доставлены три человека, еще один приглашен для разъяснений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции Армении.

По данным полиции, есть также пострадавший, который госпитализирован.

Бывший президент Армении обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.