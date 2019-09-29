Выставки черкесских костюмов вызвали интерес у нальчан

29 сентября 2019, 12:22

Три выставки, посвященные Дню черкесского костюма, открылись 28 сентября в Нальчике. Посетители выставок восхитились красотой адыгских национальных костюмов, но назвали их неуместными в повседневной носке.

Как писал "Кавказский узел", День черкесского костюма отмечается ежегодно 28 сентября. В 2017 году в этот день дизайнеры одежды констатировали рост интереса молодежи к черкесскому костюму. У этой национальной одежды есть будущее, предположили они.

Адыги (черкесы) - общее название народа, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляла 718,7 тысячи человек. Большинство же адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

28 сентября в здании государственного танцевального ансамбля "Кабардинка" в Нальчике одновременно открылись три выставки, посвященные Дню черкесского костюма, - выставка черкесского костюма из мастерской Жанны Хараевой, выставка изделий и украшений к черкесскому костюму мастерской Жанны Коковой, и выставка "Адыгское подворье" из коллекции ученого-этнографа Аслана Ципинова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жанна Хараева представила 15 комплектов мужских и женских костюмов, сшитых в ее мастерской. Все костюмы, по ее словам, сшиты на заказ, стоимость женского национального платья начинается от 30 тысяч рублей и зависит от объема ручной работы при его изготовлении.

По ее словам, черкесские костюмы очень востребованны. "Мы не успеваем их шить. Костюмы заказывают не только ансамбли, но и обычные люди. Многие считают, что у них в гардеробе должен быть национальный костюм", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Жанна Хараева.

Репатриантка из Турции Жанна Кокова открыла собственную мастерскую и магазин "Фашэ" для изготовления и продажи украшений к национальным костюмам. На выставке Жанна Кококва представила свои украшения, а также национальную женскую обувь ручной работы.

Сын и невестка Аслана Ципинова Идар и Нина Ципиновы на выставке "Адыгское подворье" представили предметы старинного адыгского быта.

Аслан Ципинов доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР, пропагандировал традиционные черкесские ценности, проводил адыгские фольклорные праздники. Он был убит 29 декабря 2010 года у ворот собственного дома в селении Шалушка близ Нальчика. Ответственность за его убийство взяли на себя члены вооруженного подполья, обвинившие профессора в пропаганде язычества.

В коллекции Аслана Ципинова насчитывается более ста предметов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нина Ципинова, уточнив, что они с супругом Идаром Ципиновым пополняют коллекцию, приобретая для нее новые экспонаты. "Нам звонят, предлагают тот или иной предмет, мы смотрим его и решаем, приобретать или нет", - пояснила она.

Особое место в коллекции Ципиновых занимают кувшины. По словам Ципиновой, кувшины в жизни адыгов имели особое значение. Адыгские женщины носили в них воду с родников, при этом кувшины молодых девушек по форме отличались от кувшинов замужних женщин, и потенциальному жениху форма кувшина давала возможность понять, замужем ли его владелица.

В фойе здания гостей, пришедших на праздник, бесплатно угощали чаем и лакумами с сыром. В 19.00 мск состоялось дефиле моделей в черкесских костюмах, а также концерт с участием творческих коллективов и эстрадных исполнителей.

Один из посетителей Кантемир признался корреспонденту "Кавказского узла", что хотел бы иметь черкесский костюм, но носить его вряд ли стал бы. "Куда бы я его надел? Другое дело стилизованные под черкеску костюмы. Их можно носить и повседневно", - сказал Кантемир.

Аналогичное мнение высказала посетительница выставок Мадина. "Каждый день вряд ли стала бы носить. Но на праздничные мероприятия - почему нет", - сказала Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

Черкесский национальный костюм – "как произведение искусства", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" посетительница выставок Тамара. "Им можно только любоваться, носить его в повседневной жизни невозможно. Эпоха другая, ритм жизни другой. Трудно себе представить женщину в фашэ (черкесском костюме. – Прим. "Кавказского узла"), идущую на рынок или в магазин за продуктами", - сказала Тамара.