Пикет против Путина вызвал эмоциональную реакцию волгоградцев

28 сентября 2019, 22:13

Жители Волгограда за последний год стали активнее реагировать на пикеты оппозиционеров, которые проводят пикеты против политики федеральных властей, констатировала активистка Ольга Карпухнова.

Как писал "Кавказский узел", Ольга Карпухнова регулярно проводит одиночные пикеты в Волгограде, в том числе вместе с активистами "Стратегии 31".

Сегодня Ольга Карпухнова с 14 до 18 часов по местному времени простояла на аллее Героев Волгограда с плакатами "Свободу российскому народу!" и "Путин, уходи!" "Я требую свободы арестованным по московскому делу. Я также считаю незаконно арестованными по мальцевскому делу, по делу «Артподготовки» наших волгоградских ребят, и также требую их освобождения. Он сидят только потому, что собрались поехать в Москву", - сказала Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле пятеро волгоградцев были осуждены по делу об участии в акции лидера "Артподготовки"* Вячеслава Мальцева. По словам одного из подсудимых, в октябре 2017 года в ходе обсуждения в соцсетях возможности участия в акции Мальцева волгоградцам было предложено отправиться бесплатно в Москву на микроавтобусе. Согласившиеся на это пять человек были задержаны после того, как сели в машину. Подсудимые заявили в суде, что не собирались принимать участие в беспорядках в Москве. Родственники и адвокаты осужденных назвали приговор несправедливым. В частности, по словам матери Станислава Бабанова, его осудили только за то, что он "хотел бесплатно съездить в Москву".

Пикет вызвал эмоциальную реакцию прохожих - как негативную, так и позитивную, отметила пикетчица. "На пикет реагируют "запутинцы" (сторонники президента Росси Владимира Путина. - Прим. "Кавказского узла"), которые говорят мне, что я стою за деньги. Молодежь, наоборот, говорит, что гордится мной. Народ кипит и бурлит - это уже не тот Волгоград, когда я начинала пикеты в сентябре 2018 года", - указала Карпухнова.

Она отметила, что пикеты вызывают дискуссии. "Многие требуют от меня рецептов по решению проблем. Люди прямо на моих пикетах вырабатывают свое мнение. Здесь происходят дискуссии, кто-то определяется в своих предпочтениях. Особенно, когда идет противостояние, люди высказываются очень ясно и определенно - становится понятно, что у них есть мнение. Но большинство высказывается, что Волгоград очень "ватный" (провластный. - Прим. "Кавказского узла"), и нам нужно искать лидеров", - сообщила пикетчица корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожая, представившаяся Еленой, сказала, что больше года наблюдает за пикетчицей. "Хочу вас поблагодарить, за это время мои взгляды полностью изменились", - сказала она.

По словам Карпухновой, прохожие заподозрили, что она получает деньги за свои акции. "10 раз мне сегодня сказали, что я проплачена. Я ответила, что если бы мне платили, тут очередь стояла бы до Волжского, потому что работы у людей нет, и желающих было бы много", - рассказала протестующая.

Один из прохожих поинтересовался у Карпухновой, что плохого ей сделал Владимир Путин, которому она посвятила один из своих плакатов. "Лично у меня он украл 20 лет жизни. Я не могу ни поехать куда хочу, ни купить, что хочу - я в постоянном стрессе", - ответила Ольга Карпухнова. "Какой ты народ, шла бы ты отсюда", - отреагировала на плакат "Я/мы народ" женщина средних лет.

Сотрудники полиции сфотографировали плакаты пикетчицы, но не стали мешать проведению акции.

* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.