Волгоградские активисты заявили о попытках силовиков сорвать пикеты

31 августа 2019, 20:55

Шесть волгоградских активистов "Стратегии-31" в День города провели одиночные пикеты с критикой властей и нарушения конституционных прав россиян. Сотрудники полиции требовали прекратить пикеты, но после отказа разойтись применять силу не стали, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", участники всероссийской акции "Стратегия-31" регулярно 31-го числа соответствующих месяцев проводят пикеты в Волгограде. Они участвуют и в других протестных акциях. Так, 8 августа они присоединились к серии одиночных пикетов за честные выборы.

Сегодня с 16.00 до 18.00 местного времени (15.00 – 17.00 мск) на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда прошли одиночные пикеты в поддержку всероссийской акции "Стратегия-31". Активисты держали в руках плакаты: "Жить по Конституции, а не по понятиям", "Как в стране, победившей фашизм, [силовое подразделение] может бить людей?", "Нет честных выборов - нет законной власти" и другие. В пикетировании приняли участие активисты Владимир Васильченко, Галина Заболотнева, Ольга Карпухнова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко, Наталья Дорожнова.

"Мы традиционно вышли сегодня на одиночные пикеты, чтобы напомнить волгоградцам о существовании в Конституции статьи 31, которая разрешает гражданам собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Наталья Дорожнова.

"У нас отняли все конституционные права и свободы, хотя страна называется демократической. И в Волгограде мы должны почему-то согласовывать шествия и митинги, хотя по закону не должны этого делать. Да нам их и не согласовывают. Поэтому выходим на одиночные пикеты", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Галина Заболотнева.

"Все мои попытки согласования массовой акции оказались тщетными. И суд встал на сторону мэрии. Мне говорили, что на всех этих местах вдоль проспекта Ленина и Аллеи Героев 31 августа уже согласована акция. Но мы не видим этих активистов, их нет. Это был обман", - указал корреспонденту "Кавказского узла" организатор сегодняшних одиночных пикетов Владимир Васильченко.

Участница пикетирования Ольга Карпухнова стояла на пересечении проспекта Ленина с Аллеей Героев с плакатами "Выборы без выбора" и "Путинизм оптимизировал Россию?". "Ко мне подошла женщина, полковник полиции, и потребовала прекратить пикетирование, так как в центре Волгограда проходит празднование дня города. Она вела себя грубо, не разрешала себя снимать. С ней были еще два полицейских. Когда я ей объяснила, что имею полное право на проведение одиночного пикета, она стала куда-то звонить. И было слышно, что голос в телефоне ей сказал, чтобы она оставила нас в покое. После чего полицейские ушли и больше нас не тревожили", - рассказала Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка из Волжского, постоянная участница политических акций в Волгограде Галина Тихенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что к ней также подходили полицейские, которые пытались проверить у нее документы. "Я согласилась это сделать, только после того, как они попросят меня об этом в законной форме. Они помялись и ушли", - рассказала Галина Тихенко.

Несмотря на активность полиции и агрессию со стороны части прохожих, акция завершилась в намеченное время. Многие прохожие поддержали пикетчиков. "Так они за Навального, как я вижу. Я поддерживаю и Навального, и активистов. Правильно они тут стоят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" рабочий ЖКХ Алексей Переверзев.

"Нужны перемены. Но проводить такие акции в день города не нужно. Они неуместны сегодня", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" учительница сельской школы в Городищенском районе, представившаяся Еленой.

"В Волгограде нет работы, все отсюда бегут. Город превращается в депрессивный населенный пункт. Если ситуация не исправится, то такие активисты с плакатами скоро будут тысячами стоять вдоль городских дорог", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" безработный из Ворошиловского района Волгограда Аркадий Дюжев.

"Всегда прихожу в выходные, чтобы поддержать пикетчиков. Они тут все субботы и воскресенья стоят в одно и то же время. Измором пытаются власть одолеть. Правильные лозунги. Сама бы вышла, да у меня ноги больные", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Ольга Ковалева.