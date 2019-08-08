Участница акции за честные выборы в Волгограде. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

08 августа 2019, 16:34

Прохожие поддержали акцию оппозиции за честные выборы в Волгограде

Пять активистов оппозиционных партий и движений провели сегодня одиночные пикеты за честные выборы в центре Волгограда. Некоторые из горожан, ставших очевидцами акции, поддержали требования пикетчиков по увеличению зарплат и пенсий.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. В качестве кандидатов на выборы губернатора Волгоградской области 8 сентября были зарегистрированы пять человек.

Волгоградские оппозиционеры объединили усилия для борьбы с "Единой Россией" на выборах в облдуму 8 сентября, и местные политологи положительно оценили перспективы нового союза. 30 июня стало известно, что списки кандидатов на выборы в облдуму сдали региональные отделения "Единой России", "Справедливой России", "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока".

Серия одиночных пикетов прошла сегодня с 10.30 до 13.30 по местному времени (9.30 до 12.20 мск) у остановки "Комсомольская" в центре Волгограда. В пикетах участвовали активисты "Левого фронта", волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России", региональных отделений КПРФ и движения "За новый социализм", а также члены движения "Стратегия-31". Участники протеста сменяли друг друга каждые 30 минут, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

На протяжении трех часов проведения пикетов работница аптеки, рядом с которой проходили акции, требовала от пикетчиков отойти от здания. Однако полиция не проявила интереса к активистам, передал корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы одиночных пикетов отказались от проведения массовой акции, чтобы их увидели больше жителей Волгограда, сообщила организатор пикета, активистка "Левого фронта" Татьяна Педан, стоявшая на акции с плакатом за честные выборы.

"Мы решили, что если заявим массовый пикет, то его дадут провести только в Краснооктябрьском районе, и основная масса людей опять ничего не увидит и не узнает. Поэтому мы решили провести одиночные пикеты. Наше требование – честные выборы", – рассказала Педан корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Педан, активисты отправили резолюцию с прошлого пикета, проведенного в июле, в партию "Единой России", в которой спросили, как представители партии "выполняют свою собственную программу". "Ответа мы не получили", – заявила Педан.

15 июля в пикете в Волгограде участвовало 43 человека. Активисты потребовали от "Единой России" отчитаться о выполнении предвыборных обещаний. Они раскритиковали власти области за экономические и социальные проблемы.

Активист волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев стоял с плакатом "Не допусти выборы без выбора!". Он раздавал прохожим листовки движения, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы требуем отставки правительства, честные выборы, борьбу с коррупцией. Мы требуем отмены "Платона", снижения акциза или его структуризации, чтобы было понятно, за что мы платим. Отмены транспортного налога, потому что платежи с перевозчиков безмерные. Мы также требуем подъема экономики, потому что нам нечего возить. Но мы уже переходим к политическим требованиям – мы за отставку правительства. Поскольку по отдельности эти вопросы не решаются", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Пуршев.

С ноября 2015 года в России заработала система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Система получила название "Платон". Перевозчики выступили против нее, а также тахографов – приборов учета количества рабочего времени и отдыха, которыми власти обязали оснастить автомобили. Всероссийские акции протеста проходили в марте-апреле и декабре 2017 года. Добиться отмены "Платона" протестующим не удалось.

Представитель КПРФ Таисия Дубровина пожаловалась на нерешенные проблемы трудоустройства. "Сейчас нам не хватает денег. На пенсию я не жалуюсь, но у дочери двое внуков, их надо прокормить, но работу сейчас найти трудно", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Дубровина.

По ее словам, в регионе также существует проблема благоустройства в Краснооктябрьском районе, где она живет. "Наш дом на Штеменко, я много раз писала в облдуму, чтобы сделали людям нормальный пешеходный переход, но ничего не делают", – сообщила активистка. Дубровина также отметила, что в районе не решен вопрос с людьми без определенного места жительства.

Представитель регионального движения "За новый социализм" Сергей Анненко потребовал на пикете "убрать непомерные налоги, снизить пенсионный возраст, серьезно заниматься экологией". А организатор акций "Стратегия -31" Владимир Васильченко стоял на одиночном пикете с плакатом "Нет честных выборов – нет законной власти!", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прохожие согласились с требованиями протестующих

Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих положительно отнеслись к акциям пикетчиков.

"Мы поддерживаем (активистов). Я на пенсии. Пенсия у меня небольшая, хотя я всю жизнь проработала. Папа у меня в особо вредном цеху проработал всю жизнь. Пенсию он получал столько, сколько получает домработница", – рассказала пенсионерка Ирина Афанасьева.

Пенсионерка Вера Николаевна тоже пожаловалась на нехватку денег. "Я тоже работала во вредном цеху – 10 тысяч (рублей) пенсия. Это пенсия наравне с (теми, кто) никогда не работал", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка.

Женщина средних лет, представившаяся Алиной, рассказала о проблемах трудоустройства для молодежи. "У меня дочери 18 лет. Учебу в коллеже еще не закончила, хотела летом устроиться на работу, но в нескольких компаниях ребенку просто (не заплатили) деньги. Куда идти работать молодежи?", – сообщила Алина.

Проходивший мимо мужчина средних лет назвал пикетчиков "оптимистами". "Конечно, дело хорошее они делают, но если говорить конкретно – не понятно, кому сегодня можно доверить власть", – сказал прохожий корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 27 июля в Волгограде прошли четыре одиночных пикета. Участники трех из них потребовали вернуть россиянам право на честные выборы. Активистка Ольга Карпухнова выступила "против олигархов во власти".

Примечание:

"Волгоградские пикетчики раскритиковали "Единую Россию"", "Пикеты с критикой Путина вызвали бурную реакцию у прохожих в Волгограде", "Волгоградская активистка раскритиковала социальную политику Кремля".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 августа 2019, 17:27

  • Даудов поддержал Кадырова после спорного интервью

    Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выступил против "лавины ненависти", обрушившейся на Рамзана Кадырова за его высказывания об имаме Шамиле. Кадыров "погорячился", говоря об имаме Шамиле, считает дагестанский коллега Даудова Хизри Шихсаидов. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали на недосказанности в интервью Кадырова, в том числе касательно роли федерального центра в нападении на Дагестан в 1999 году.

08 августа 2019, 16:44

  • МИД Грузии отреагировал на встречу Путина и Хаджимбы

    МИД Грузии расценил встречу президента России Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимбы как попытку нарушить суверенитет Грузии. Заявление ведомства об этом было распространено 7 августа на фоне антироссийской акции, проходящей на границе Грузии и Южной Осетии в связи 11-летием пятидневной войны.

08 августа 2019, 15:36

08 августа 2019, 15:18

08 августа 2019, 14:22

  • Жители Северного Кавказа рассказали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму

    Из-за повышения цен в преддверии Курбан-байрама некоторые жители Кабардино-Балкарии в этом году отказались от покупки жертвенного мяса, тогда как махачкалинцы начали подготовку к празднику. Пенсионеров в Чечне порадовала досрочная выплата пенсий перед Курбан-байрамом. В исламе существует запрет на искусственное повышение цен перед праздником, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи