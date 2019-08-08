Прохожие поддержали акцию оппозиции за честные выборы в Волгограде

08 августа 2019, 16:34

Пять активистов оппозиционных партий и движений провели сегодня одиночные пикеты за честные выборы в центре Волгограда. Некоторые из горожан, ставших очевидцами акции, поддержали требования пикетчиков по увеличению зарплат и пенсий.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. В качестве кандидатов на выборы губернатора Волгоградской области 8 сентября были зарегистрированы пять человек.

Волгоградские оппозиционеры объединили усилия для борьбы с "Единой Россией" на выборах в облдуму 8 сентября, и местные политологи положительно оценили перспективы нового союза. 30 июня стало известно, что списки кандидатов на выборы в облдуму сдали региональные отделения "Единой России", "Справедливой России", "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока".

Серия одиночных пикетов прошла сегодня с 10.30 до 13.30 по местному времени (9.30 до 12.20 мск) у остановки "Комсомольская" в центре Волгограда. В пикетах участвовали активисты "Левого фронта", волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России", региональных отделений КПРФ и движения "За новый социализм", а также члены движения "Стратегия-31". Участники протеста сменяли друг друга каждые 30 минут, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

На протяжении трех часов проведения пикетов работница аптеки, рядом с которой проходили акции, требовала от пикетчиков отойти от здания. Однако полиция не проявила интереса к активистам, передал корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы одиночных пикетов отказались от проведения массовой акции, чтобы их увидели больше жителей Волгограда, сообщила организатор пикета, активистка "Левого фронта" Татьяна Педан, стоявшая на акции с плакатом за честные выборы.

"Мы решили, что если заявим массовый пикет, то его дадут провести только в Краснооктябрьском районе, и основная масса людей опять ничего не увидит и не узнает. Поэтому мы решили провести одиночные пикеты. Наше требование – честные выборы", – рассказала Педан корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Педан, активисты отправили резолюцию с прошлого пикета, проведенного в июле, в партию "Единой России", в которой спросили, как представители партии "выполняют свою собственную программу". "Ответа мы не получили", – заявила Педан.

15 июля в пикете в Волгограде участвовало 43 человека. Активисты потребовали от "Единой России" отчитаться о выполнении предвыборных обещаний. Они раскритиковали власти области за экономические и социальные проблемы.

Активист волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев стоял с плакатом "Не допусти выборы без выбора!". Он раздавал прохожим листовки движения, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы требуем отставки правительства, честные выборы, борьбу с коррупцией. Мы требуем отмены "Платона", снижения акциза или его структуризации, чтобы было понятно, за что мы платим. Отмены транспортного налога, потому что платежи с перевозчиков безмерные. Мы также требуем подъема экономики, потому что нам нечего возить. Но мы уже переходим к политическим требованиям – мы за отставку правительства. Поскольку по отдельности эти вопросы не решаются", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Пуршев.

С ноября 2015 года в России заработала система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, которые имеют разрешенную максимальную массу более 12 тонн. Система получила название "Платон". Перевозчики выступили против нее, а также тахографов – приборов учета количества рабочего времени и отдыха, которыми власти обязали оснастить автомобили. Всероссийские акции протеста проходили в марте-апреле и декабре 2017 года. Добиться отмены "Платона" протестующим не удалось.

Представитель КПРФ Таисия Дубровина пожаловалась на нерешенные проблемы трудоустройства. "Сейчас нам не хватает денег. На пенсию я не жалуюсь, но у дочери двое внуков, их надо прокормить, но работу сейчас найти трудно", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Дубровина.

По ее словам, в регионе также существует проблема благоустройства в Краснооктябрьском районе, где она живет. "Наш дом на Штеменко, я много раз писала в облдуму, чтобы сделали людям нормальный пешеходный переход, но ничего не делают", – сообщила активистка. Дубровина также отметила, что в районе не решен вопрос с людьми без определенного места жительства.

Представитель регионального движения "За новый социализм" Сергей Анненко потребовал на пикете "убрать непомерные налоги, снизить пенсионный возраст, серьезно заниматься экологией". А организатор акций "Стратегия -31" Владимир Васильченко стоял на одиночном пикете с плакатом "Нет честных выборов – нет законной власти!", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прохожие согласились с требованиями протестующих

Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих положительно отнеслись к акциям пикетчиков.

"Мы поддерживаем (активистов). Я на пенсии. Пенсия у меня небольшая, хотя я всю жизнь проработала. Папа у меня в особо вредном цеху проработал всю жизнь. Пенсию он получал столько, сколько получает домработница", – рассказала пенсионерка Ирина Афанасьева.

Пенсионерка Вера Николаевна тоже пожаловалась на нехватку денег. "Я тоже работала во вредном цеху – 10 тысяч (рублей) пенсия. Это пенсия наравне с (теми, кто) никогда не работал", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка.

Женщина средних лет, представившаяся Алиной, рассказала о проблемах трудоустройства для молодежи. "У меня дочери 18 лет. Учебу в коллеже еще не закончила, хотела летом устроиться на работу, но в нескольких компаниях ребенку просто (не заплатили) деньги. Куда идти работать молодежи?", – сообщила Алина.

Проходивший мимо мужчина средних лет назвал пикетчиков "оптимистами". "Конечно, дело хорошее они делают, но если говорить конкретно – не понятно, кому сегодня можно доверить власть", – сказал прохожий корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 27 июля в Волгограде прошли четыре одиночных пикета. Участники трех из них потребовали вернуть россиянам право на честные выборы. Активистка Ольга Карпухнова выступила "против олигархов во власти".