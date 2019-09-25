25 сентября 2019, 18:31

Военный из Волгоградской области осужден условно за ложное минирование части

Суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему, заявившему о ложной угрозе теракта в одной из воинских частей Волжского, и приговорил его к полутора годам условного срока.

Волжский городской суд Волгоградской области признал виновным 51-летнего бывшего военнослужащего по статье "Заведомо ложное сообщение о теракте", со ссылкой на сообщение пресс-службы ФСБ России сообщает сегодня "Интерфакс". По данным агентства, суд приговорил бывшего военного к 1,5 года условного срока.

По версии следствия, 17 мая осужденный сообщил в дежурную службу заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, чтобы дестабилизировать деятельность воинской части в Волжском, информирует сегодня "Высота 102". Сообщение о теракте не подтвердилось, а подсудимый был задержан сотрудниками полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

На сайтах ФСБ Росии, а также Волжского горсуда на 18.25 мск сегодня нет информации о вынесении приговора бывшему военнослужащему, обвиняемому в ложном минировании.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая стало известно, что в  Ессентуках полицейские задержали местного жителя, угрожавшего взорвать городскую больницу. Он обвинен в заведомо ложном сообщении о теракте.

Примечание:

"Посетители эвакуированы из торгового центра в Аксае", "Студенты в Ростове-на-Дону были эвакуированы из-за взрыва", "Анонимы устроили массовую рассылку писем о терактах в Ростове-на-Дону и Волгограде".

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