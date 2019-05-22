Житель Ставрополья задержан за угрозу терактом в больнице

22 мая 2019, 23:00

В Ессентуках полицейские задержали местного жителя, угрожавшего взорвать городскую больницу. Он обвинен в заведомо ложном сообщении о теракте, сообщила прокуратура.

Мужчина, по данным следствия, 16 мая позвонил на единую службу скорой помощи Пятигорска и сообщил, что взорвет Ессентукскую городскую больницу, кинув в нее гранату.

Это сообщение оказалось ложным, звонивший действовал из хулиганских побуждений, посчитали правоохранители.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ессентуков.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая в различных городах Ставропольского края, в том числе в Ессентуках, правоохранители получили сообщения о минировании зданий, из-за чего проводили эвакуацию людей из зданий. Однако ни одно из этих сообщений не подтвердилось.