Режиссер фильма "Даймохк" рассказала об атмосфере страха и недоверия в Чечне

19 сентября 2019, 17:12

Документальный фильм о чеченском хореографе Рамзане Ахмадове вошел в конкурсную программу фестиваля "Артдокфест". В Чечне съемочная группа столкнулась с нежеланием людей рассказывать о происходящем в республике из страха перед властями, рассказала режиссер картины Маша Новикова.

Фильм «Даймохк» режиссера из Амстердама Маши Новиковой представлен в конкурсной программе международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест-2019". Премьерный показ фильма запланирован на 21 октября в столице Латвии, в Москве и Санкт-Петербурге показы фильмов-конкурсантов начнутся 5 декабря. При этом фильм "Даймохк" в России показан не будет, предупреждает сайт фестиваля.

"Даймокх" – это история танцора и хореографа Рамзана Ахмадова, "чей танцевальный коллектив «Даймохк» нашел прибежище в сегодняшней Чечне". "Благодаря этому на какое-то время отсрочено умирание традиции народного танца. Но велика и цена, которую пришлось заплатить, чтобы спасти традиции своего народа, – Рамзан сотрудничает с властями и жертвует самым дорогим для себя", - говорится в описании фильма на сайте "Артдокфеста".

Рамзан Ахмадов в 1999 году создал детский ансамбль песни и танца «Даймохк», и когда в Чечне шли боевые действия, ансамбль много гастролировал по Европе, уточнила 18 сентября "Медуза" в материале Саши Сулим "Аминат Ахмадову называют «третьей женой Рамзана Кадырова». Мы поговорили с режиссером Машей Новиковой, которая сняла фильм о ее семье".

Комитет по правовым вопросам ПАСЕ в апреле 2016 года заявил о "климате всепроникающего страха в атмосфере персонализации власти" в Чечне. Ситуация с правами человека в республике остается одной из самых сложных, констатировал комитет.

Режиссер обратила внимание на самоцензуру жителей современной Чечни

Режиссер фильма Маша Новикова рассказала изданию, что познакомилась с семьей Ахмадовых в 2002 году. "Я приехала в Чечню для съемок документального фильма «Танцуй, Грозный, танцуй» голландского режиссера Джоса де Путтера. В то время шли боевые действия, и иностранные съемочные группы в республику не пускали, поэтому я как оператор и второй режиссер приехала одна с маленькой камерой и поселилась у Ахмадовых", - рассказала Маша Новикова.

По ее словам, в 2013 году, во время очередного приезда в Чечню, она обратила внимание, что "ситуация в республике и в семье Ахмадовых сильно изменилась". "У Ахмадовых вдруг появились шикарные виллы, дома, машины... Все это время мы с ними дружили, встречались, когда они приезжали за границу или когда я бывала в Грозном. Постепенно я стала понимать, что с ними произошло, и в какой-то момент мы решили снять фильм о том, что теперь стало с «Даймохком»", - рассказала режиссер в интервью изданию, пояснив, что дочь Рамзана Ахмадова Аминат в 2013 году вошла в близкое окружение главы Чечни.

"Аминат какое-то время жила в Англии, даже какую-то работу там нашла. А потом записала диск со своими песнями: она не только танцевала, но и очень хорошо пела. Этот диск каким-то образом попал в Ингушетию, ее песни стали там очень популярны, и Аминат получила звание заслуженной артистки Ингушетии. Как мне рассказывали, когда об этом узнал Кадыров, то дал ей звание народной артистки Чечни - он же всегда боролся за то, чтобы все звезды были его звездами. В общем, Кадыров ее заприметил", - рассказала Маша Новикова.

В 2013 году, по словам Новиковой, Рамзан Ахмадов стал говорить с ней "очень официально". "Да, мы по-прежнему смеялись, он что-то рассказывал про детей и внуков, но при этом постоянно повторял: «Глава республики сказал… Глава республики сделал…» - даже в машине. Я такие вещи понимаю и тоже начала общаться с ним по-другому. Я не уверена, что так все и было, но, видимо, Рамзан подозревал, что их везде прослушивают, поэтому ни в машине, ни дома они не говорили ничего некорректного", - рассказала режиссер фильма.

Главным ограничением во время съемок документального фильма стала самоцензура героев, посетовала Маша Новикова. "Сначала я надеялась и ждала, что они начнут говорить откровенно, но в итоге ждать перестала: конечно, они ничего не могли рассказывать, в их положении это невозможно. Все наши интервью начинались и заканчивались хвалебными словами в адрес руководителя Чечни... Поэтому в фильме много молчания, сцен пустоты дома, когда люди не говорят ничего. В итоге пришлось добавить в фильм закадровый голос и написать текст о том, что мы с ними смотрим друг другу в глаза и стараемся понять друг друга", - сказала она.

15 июля министр культуры Чечни в эфире ЧГТРК "Грозный" подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только певцы, одобренные комиссией, заявил чиновник. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", пояснили авторы телесюжета. Несколько местных исполнителей в эфире телеканала пообещали больше не исполнять песни, не одобренные властями.

По словам Новиковой, в 2002 году люди в Чечне могли спокойно рассуждать о том, действительно ли их республике нужна независимость, и каждый мог высказать свое мнение. "Мы спорили, ругались, что-то обсуждали. А сейчас вообще ничего не обсуждается - особенно при камере. Включается камера - начинается официальное выступление, никакой искренности, никаких эмоций: «Восстановили Грозный, все стало хорошо, с ансамблем все прекрасно, у нас прекрасный репетиционный зал. Глава республики - никогда не называют его по имени - нам очень помогает»", - рассказала Маша Новикова.

Она уточнила, что в поездках во время съемок фильма творческую группу сопровождал "человек из министерства". "«Хотите снимать танцевальную группу? Хорошо. Снимайте танцевальную группу. Хотите в горах? Давайте в горах. Хотите, чтобы дрон полетал? Пускай дрон полетает. Нет проблем. У нас нет секретов, у нас нет тайн. А можно вот туда подняться? Можно, конечно. Все можно. Только не снимайте эту сторону, а так все можно. Хотите снимать там, где присутствует глава республики? Да, хорошо. Пожалуйста, снимайте, нет проблем. Мы вас там везде внесем в список». Но стоит попросить, например, зайти в дом Аминат, как ты натыкаешься на полное молчание: тебе не говорят ни да ни нет, но при этом ничего не происходит", - поделилась Новикова.

В Чечне распространена практика публичных извинений критиков властей. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. При этом к публичным извинениям приводит не только критика, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Рамзан Ахмадов и его семья, посмотрев укороченную версию фильма, попросили Новикову вырезать из картины слова сына Рамзана: «Отец хотел показать Европе, что мы не только террористы». "Но тут уже я заупрямилась и сказала ему: «Столько было террористических актов и в Европе, и в Америке, и в России, сделанных чеченцами, странно отрицать это». Конечно, им хочется, чтобы их народ совсем обелили, народ-то тут и ни при чем, но это же были ужасные теракты, и там были чеченцы", - сказала режиссер фильма.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и давлении на критиков властей в республике размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".