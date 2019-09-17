Участники митинга во Владикавказе добились встречи с начальником таможни

17 сентября 2019, 15:14

Более 200 водителей, недовольных непрозрачностью условий временного ввоза машин из Южной Осетии в Россию, 16 сентября провели митинг во Владикавказе и добились встречи с руководителем республиканской таможни. Чиновник пообещал в течение нескольких дней ответить на вопросы собравшихся о правилах пересечения границы.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября владельцы автомобилей с южноосетинскими номерами провели митинг на КПП "Нижний Зарамаг". Они заявили, что из-за новых правил вывоза машин им приходится оставлять свои машины на территории Южной Осетии и выезжать в Россию на такси. Северо-Осетинская таможня возразила, что для временного ввоза автомобилей растаможка не обязательна, и если человек "в установленные сроки" вывозит машину из России, то деньги ему вернут.

Согласно правилам Таможенной службы России, лица с двойным гражданством для оформления вывоза машин в Россию должны внести залог, равный растаможке, сообщило агентство "РЕС". Иностранец, не гражданин страны, которая входит в состав таможенного союза, может оформлять временный ввоз беспошлинно сроком до года. Гражданин страны должен внести обеспечение уплаты такой пошлины – депозит. О том, когда были введены новые правила вывоза автомобилей, не сообщается.

Объяснение таможни не удовлетворило владельцев машин, и они призвали прийти 16 сентября к зданию Северо-Осетинской таможни во Владикавказе для участия в "мероприятиях по разъяснению сложившейся ситуации", сообщила 16 сентября "ОсНова".

По данным издания, около здания таможни в этот день собрались более 200 человек. К ним вышел и.о. начальника Северо-Осетинской таможни Марат Кебеков и сообщил, что таможенники действуют "в рамках законодательства", и никаких изменений в правилах нет.

Водители пожаловались, что на таможне им отказывают во временном ввозе машины, если у владельца есть двойное гражданство (российское и югоосетинское) и прописка в Северной Осетии. После этого Марат Кебеков пригласил инициативную группу из нескольких человек к себе в кабинет, сообщил 16 сентября "Sputnik Осетия".

По словам одного из участников беседы Вадима Кабулова, люди поинтересовались, на каких основаниях ужесточены правила временного ввоза, каковы требования относительно сроков пребывания на территории Южной Осетии – двадцать дней или полгода, и будут ли эти правила смягчены.

Марат Кебеков, по словам Вадима Кабулова, сообщил, что таможня руководствуется законодательством Евразийского союза и что никаких нововведений в действующем таможенном законодательстве нет. Что касается того, будут ли смягчены правила, на этот вопрос он пообещал ответить в ближайшие несколько дней, сообщило издание.

Таможня озвучила условия свободного ввоза машин

Пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления 16 сентября обнародовала разъяснение "О порядке перемещения физическими лицами транспортных средств для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов".

"Временный ввоз на таможенную территорию Союза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и ввезенного физическим лицом, преимущественно проживающим на территории Союза, допускается при условии предоставления обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

В случае, если физическое лицо преимущественно проживает на территории иностранного государства, временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного на территории иностранного государства, возможен без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.