Солдаты азербайджанской армии. Фото © Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана

16 сентября 2019, 09:51

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 22 раза за сутки, военные примерили крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Азербайджан заявил также о 22 случаях нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Агдам, Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает военное ведомство.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах по состоянию на 09.15 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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