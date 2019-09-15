15 сентября 2019, 09:52

Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам со стороны Армении, под огонь попало приграничное село, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября Азербайджан заявил о 20 случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 95 обстрелах за неделю  с 7 по 14 сентября.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 22 раза, позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Из сообщения следует, что обстрелы велись как с территории Армении, так и с контролируемой властями Нагорного Карабаха территории.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах на это заявление об обстрелах по состоянию на 9.10 мск сегодня.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, после которого противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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