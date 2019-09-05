05 сентября 2019, 13:37

Дела против астраханских министров переданы в суд

Глава Минстроя Астраханской области, его предшественник и бывший замминистра предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий при выдаче субсидий на капитальный ремонт домов, сообщил сегодня Следком. Расследование дел против других региональных чиновников завершено, один из них приговорен к условному сроку.

 Как писал "Кавказский узел", суд в Астраханской области арестовал семь чиновников по делу о капремонте домов и переселении из аварийного жилья в регионе, в том числе замминистра экономического развития, бывшего главу Наримановского района и главу Астраханского сельсовета. Двум бизнесменам назначен домашний арест. 13 августа прокуратура региона сообщила о 32 подозреваемых .  

Действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области и его предшественник были заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Всего, по данным прокуратуры региона, после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в регионе было возбуждено 43 уголовных дела.

По версии следствия, с 2015 года действующий и один из бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области предоставляли областному "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов" субсидии из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации, что нарушает Жилищный кодекс России и законодательные акты Астраханской области. Ущерб бюджету составил более 40 миллионов рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Обвинение по статье «превышение должностных полномочий» также предъявлены бывшему первому замминистра строительства и ЖКХ области, отмечается в сообщении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Максимальная санкция по данной статье – семь лет заключения.

Следствие расследовало 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничества в сфере ЖКХ в Астраханской области. Ранее в суд было направлено шесть уголовных дел  против бывших и действующих чиновников, в том числе бывшего главы отдела технадзора управления по капитальному строительству администрации Астрахани, главы  Астраханского сельсовета и бывшего главы Наримановского района, информирует следствие.

Также 29 августа суд приговорил к двум годам условно бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, уточняет ведомство в сообщении. По версии следствия, осужденный чиновник с 2012 по 2019 годы рекомендовал собственникам жилья, построенного до 1917 года, самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не включил его в реестр непригодных для проживания жилья, проинформировал 29 августа «Пункт-А».

Напомним, что 26 июля стало известно о задержании бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова и главы областного Минфина Виталия Шведова. Чиновники подозреваются в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов в бюджет региона, следствие оценило ущерб по делу в 212 миллионов рублей.

Примечание:

"Депутат Астраханской облдумы заподозрен в мошенничестве на 2,7 млн рублей", "Замначальника суддепартамента в Волгоградской области осужден за взяточничество", "Двое наркополицейских в Астрахани заподозрены в получении взятки".

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