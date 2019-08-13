Объект культурного значения в Астрахани. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

13 августа 2019, 18:26

Число подозреваемых по делам об аварийном жилье в Астраханской области увеличилось до 32

Прокуратура уточнила число подозреваемых по делам об аварийном жилье в Астраханской области, среди которых несколько высокопоставленных чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля суд арестовал замминистра экономического развития Астраханской области Сергея Стемасова, заподозренного в превышении полномочий. Чиновник стал седьмым арестованным по делу о капремонте домов и переселении из аварийного жилья в регионе. Ранее, 18 июля, действующий глава Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области, один из его предшественников, бывший глава Наримановского района и глава Астраханского сельсовета были заключены под стражу на два месяца, двум бизнесменам назначен домашний арест. 

Действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области и два его предшественника были заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Всего, по данным прокуратуры региона, после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области было возбуждено 43 уголовных дела, задержаны шесть человек.

После дополнительных проверок прокуратура Астраханской области сообщила о 32 подозреваемых по 43 делам об аварийном жилье в регионе. Среди подозреваемых такие высокопоставленные чиновники, как заместители глав муниципалитетов, первый заместитель регионального министра промышленности, а также министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области, руководители подрядных организаций и другие, приводит сегодня слова представителя пресс-службы прокуратуры региона ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что задержанным избрана мера пресечения, однако остальные подробности дела разглашать не стали, отмечает агентство.

На сайте прокуратуры Астраханской области на 18.20 мск сегодня нет информации о подозреваемых по делу об аварийном жилье в регионе.

Примечание:

"Депутат Астраханской облдумы заподозрен в мошенничестве на 2,7 млн рублей", "Замначальника суддепартамента в Волгоградской области осужден за взяточничество", "Двое наркополицейских в Астрахани заподозрены в получении взятки".

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