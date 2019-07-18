18 июля 2019, 00:16

Шесть человек задержаны по делам об аварийном жилье в Астраханской области

Более 20 чиновников и бизнесменов доставлены к следователям после проверок капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области, шесть из них задержаны.

Как писал "Кавказский узел", действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Против них и еще ряда чиновников и предпринимателей расследуются дела о переселении людей из аварийного жилья, сообщил Следственный комитет.

Всего за два дня после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области были возбуждены 43 уголовных дела, сообщила прокуратура региона. "Доставлено к следователям 22 фигуранта", - процитировало 17 июля представителя ведомства РИА "Новости".

Помимо и.о. министра строительства и ЖКХ области, задержаны один из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывший глава Наримановского района, глава одного из селсоветов и двое предпринимателей - всего шесть человек, сообщил 17 июня на своем сайте Следственный комитет России. Мера пресечения им не избрана, отмечается в сообщении.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что сам инициировал проверки, обратившись в Генпрокуратуру. Бабушкин не исключил проверки и других региональных министерств. "Проблем в регионе много, по мере погружения и изучения проблематики будем делать выводы и принимать решения", - привело 17 июля слова Бабушкина РБК.

По данным замгенпрокурора России Андрея Кикотя, жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из которых 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капремонте, а 300 признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, подлежавших расселению еще три года назад, информировал 17 июля ТАСС.

Примечание:

"Астраханский инспектор Росрыболовства заподозрен в получении взятки", "Астраханский полицейский заподозрен в получении взятки за покровительство бизнесмену", "Начальник управления транспорта в Астрахани заподозрен во взяточничестве".

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