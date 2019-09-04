МИД Армении призвал Россию устранить барьер для иностранных водителей

04 сентября 2019, 11:50

Российский закон о запрете работы с водительскими правами Армении является дискриминационным, заявил 3 сентября замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян. Замминистра призвал депутатов обсудить вопрос противоречия правилам Евразийского экономического союза.

Федеральный закон № 204-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" вступил в силу от 26 июля 2017 года. Согласно изменениям, запрет работать на территории России с иностранными правами не распространяется «на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального».

Принятый в России закон о запрете на вождение на территории страны с иностранными правами, «по сути, противоречит договору о Евразийском экономическом союзе» (ЕАЭС), заявил 3 сентября на заседании парламентской комиссии по региональной и евразийской интеграции замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

«Принятый в России закон является дискриминационным по отношению к Армении, поскольку подобного требования ко всем остальным государствам-членам ЕАЭС, кроме Армении, нет», - процитировало 3 сентября Кочаряна издание News.am.

ЕАЭС – экономическое объединение, которое с 1 января 2015 года заменило Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Договор о создании нового объединения был подписан в мае 2014 года лидерами России, Казахстана и Беларуси. Парламент Армении ратифицировал соглашение о присоединении к ЕАЭС 4 декабря 2014 года. Киргизия вошла в состав Союза 12 августа 2015 года.

По словам замглавы МИД Армении, согласно российскому закону, водительские права Армении не признаются на территории России, если машина используется для оплачиваемой работы, в то время как признаются водительские права всех остальных стран-членов ЕАЭС, так как в Беларуси, Казахстане и Киргизии у русского языка есть официальный статус. Кочарян обратился к депутатам Армении обсудить этот вопрос с российскими коллегами.

«Конечно, можно перевести этот вопрос в евразийскую плоскость и подписать соответствующее соглашение, включив туда Армению. Но составление и принятие такого соглашения займет месяцы, если не годы. А проблема у армянских водителей есть здесь и сейчас", - процитировал 3 сентября Кочаряна «Спутник-Армения».

Напомним, что 17 июля 2017 года на встрече с председателем Нацсобрания Армении Арой Баблояном спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил закрепить в Армении русский язык в качестве официального, чтобы граждане страны могли работать в России с водительскими правами, выданными в Армении. Власти Армении не планируют закреплять русский язык в качестве официального, заявили руководители Национального собрания в ответ на предложение Володина.