Страны Европы затягивают ратификацию соглашения о партнерстве с Арменией

19 января 2019, 08:04

Ратификация соглашения между Арменией и ЕС затягивается европейскими странами из-за смены власти в Ереване, заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. У новой власти отсутствует внешнеполитическая повестка, считает политолог Артур Казинян. ЕС не нравятся реверансы в сторону России, полагает политтехнолог Армен Бадалян. Затягивание ратификации соглашения негативно отразится на имидже Армении, уверен политический обозреватель Степан Сафарян. Для ратификации соглашения необходимо задействовать дипломатический корпус для работы со странами ЕС, отметил политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2017 года Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом и стала единственной страной Евразийского экономического союза, заключившей с ЕС соглашение такого рода. В апреле 2018 года парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС. 4 июня 2018 года европейский парламент одобрил это соглашение.

Маловероятно, что в этом году страны ЕС ратифицируют соглашение с Арменией, заявил 14 января на брифинге спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Процесс затягивается из-за смены власти в стране. "Если бы парламент предыдущего созыва продолжил работать, процесс прошел бы более гладко", - отметил он.

Вероятность ратификации соглашения странами Евросоюза в 2019 году поставил под сомнение зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

"После революции соглашение между Арменией и ЕС теряет свое политическое значение и ценность", - написал он на своей странице в Facebook (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Соглашение с Арменией ратифицировали 9 из 28 стран ЕС – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург, Великобритания, Румыния и Дания.

Затягивание ратификации соглашения с ЕС негативно отразится на имидже Армении, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Степан Сафарян.

Евросоюз показывает заинтересованность как можно скорее утвердить дорожную карту сотрудничества Армении с ЕС. Задержка связана с некомпетентностью представителей новой власти, отметил он.

"Со стороны ЕС каких-либо препятствий нет. Для ускорения процесса ратификации соглашения необходимо задействовать дипломатический корпус. Однако складывается впечатление, что представители правящей политической силы не имеют представления, что и как надо для этого делать", - подчеркнул Сафарян.

Такое отношение негативно скажется на перспективе сотрудничества с ЕС.

"Если власти не оправдают ожиданий, это затормозит, в том числе, процесс реформ. Из-за неумения сформировать внешнеполитическую повестку в ЕС сочтут, что у армянской стороны нет заинтересованности, и станут ее восприниматься как страну, нейтральную к европейской интеграции", - считает он.

О технических и политических причинах затягивания процесса ратификации соглашения с ЕС рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

В Европе воодушевились "бархатной" революцией, и девять стран, из которых большинство проводят ярко выраженную антироссийскую политику, одна за другой ратифицировали соглашение, считает он.

"Однако, новые власти так и не отправили им мессидж о готовности углублять отношения с ЕС. Более того, после парламентских выборов лидеры западных стран и Госдеп США поздравили Никола Пашиняна с победой. Однако в его окружении раскручивается проблема отсутствия поздравлений от руководства России. Это не понравилось европейцам. И когда Никола Пашиняна уже назначают премьером, его сразу поздравляет Владимир Путин, и не поздравляют лидеры западных стран. Они видят, что власть делает реверанс в сторону России, что Никол Пашинян делает все, чтобы понравится Владимиру Путину. И это все ими фиксируется", - заявил он.

Из технических проблем он указал, в частности, на политическую напряженность, связанную с выходом Великобритании из ЕС (Brexit), и на протесты "желтых жилетов" во Франции. "Но если бы со стороны армянских властей была соответствующая реакция, это бы не помешало начать процесс ратификации", - подчеркнул Бадалян.

Страны Запада понимают, что Армения не может диаметрально поменять внешнюю политику, но не понимают нежелание ее властей проводить многовекторную политику, считает он.

Директор Центра европейских исследований Ереванского государственного университета, политолог Артур Казинян видит причину затягивания процесса ратификации в отсутствии внешнеполитической повестки у новых властей.

"Сотрудничество не является приоритетом для нового кабмина. Также нет координации процесса, программы, в которой были бы отражен весь инструментарий и обозначены структуры, вовлеченные в этот процесс. Сомнительно, что такими темпами соглашение ратифицируют в следующем году", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Евросоюз не чинит препятствия для ратификации соглашения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

Если МИД Армении начнет грамотно работать, то добьется ратификации договора. "Надо работать с этими странами, задействовать дипломатический корпус. И, хотя в ряде европейских стран начался выборный период, в течение года возможно решить эту проблему", - считает он.

Упреки, которые можно было связать с торможением процесса ратификации, в адрес Армении не звучали, заключил политолог.