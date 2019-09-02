Аналитики исключили политические мотивы в смягчении обвинений участникам митинга в Магасе

02 сентября 2019, 21:08

Смягчение обвинения шести ингушским активистам не связано с намеченными на 8 сентября выборами главы республики, уверены ингушский политик Руслан Муцольгов, адвокат Магомед Беков и правозащитник Тимур Акиев. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал способствовать беспристрастному расследованию мартовских событий, сообщил депутат Бейал Евлоев.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа адвокат Калой Ахильгов сообщил, что арестованным после митинга в Магасе Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву следствие переквалифицировало статью обвинения на более мягкую. По словам другого адвоката Магомеда Бекова, следствие смягчило обвинение шестерым активистам. Следователи сочли, что их действия не угрожали жизни представителей власти, однако сами обвинения в насилии по отношению к сотрудникам полиции, хоть и неопасном для жизни, остались в деле, сообщил Беков.

26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Магомед Оздоев 21 июня был задержан и направлен в СИЗО Нальчика по подозрению в применении силы к представителям власти. Активист Зелимхан Томов находится под стражей по этому же делу.

Смягчение обвинения ингушским активистам не связано с политической ситуацией в Ингушетии

Руководитель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов не склонен считать, что озвученное решение о смягчении обвинения может добавить оптимизма тем, кто находится сейчас под арестом.

«Речь идет только о переквалификации части 2 статьи 318 УК РФ на часть 1 этой же статьи. Это делается не потому, что кто-то проявляет благосклонность», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Муцольгов.

Обвинение было переквалифицировано с части 2 статьи 318 УК РФ о применении опасного для жизни или здоровья представителей власти насилия, санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы, на часть 1 статьи 318 УК РФ о неопасном для жизни или здоровья представителей власти насилии, максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.

Муцольгов считает это решение определенной хитростью следствия, которая не направлена на торжество закона. По его мнению, такой поворот может быть направлен против остальных арестованных и не имеет под собой никакой положительной динамики в расследовании дела. «Это хитрость следствия. К примеру, чтобы было более понятно - человека обвиняют в убийстве, а потом говорят: «Ну, ладно, не убил, а просто руку отрубил». На самом деле человек не совершал ни того, ни другого. То же самое происходит и с решением переквалификации одной части статьи на другую. В принцип, наши активисты, находящиеся в застенках, в большинстве своем не совершали ни того, ни другого. И нам всем предлагают радоваться по этому поводу?» - отметил Руслан Муцольгов.

Он не связывает решение следствия с политической ситуацией в регионе и предстоящими выборами главы Ингушетии. «То, что активистам якобы смягчили обвинение по уголовному делу из-за митинга, никакого отношения ни к предстоящим выборам, ни к действиям властных структур не имеет», - уверен Руслан Муцольгов.

26 июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии, а 26 августа внес на рассмотрение депутатов республики три кандидатуры на эту должность, в числе которых и врио главы региона Махмуд-Али Калиматова. Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента, выборы назначены на 8 сентября. Калиматов является фаворитом предстоящих выборов, остальные два кандидата станут лишь формальными их участниками, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Логичным решение следствия о переквалификации обвинения считает адвокат Магомед Беков, который при этом убежден в абсурдности самого обвинения, предъявленного активистам. «Части 2 статьи 318 УК РФ априори быть не может. 32 человека сегодня привлечены к уголовной ответственности за участие в митингах. Из них пятерым предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти, опасного для здоровья и для жизни», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Беков.

Он отметил, что в материалах дела фигурируют два эпизода, в которых пострадали силовики. «Один сотрудник правоохранительных органов получил вред здоровью средней тяжести, к другому было применено насилие, опасное для жизни. Значит, что у нас получается? Пять человек организовали остальных 27 человек, чтобы те причинили вред сотрудникам правоохранительных органов. Если бы это было так, то вред здоровью получили бы не двое пострадавших, а их было бы в разы больше. С самого начала была ясна абсурдность этого обвинения», - подчеркнул Магомед Беков.

По его мнению, изменения предъявленных обвинений очень важны для тех, кого они касаются. «Эти уступки, конечно же, важны для тех, кого это касается: тяжкий состав преступления меняется на менее тяжкий состав», - отметил адвокат. Он считает, что каждому фигуранту этого дела должен быть предъявлен эпизод, в котором он задействован. «Если кто-то кинул стул, то нужно указать – кто этот стул бросил, в кого он попал и какой вред был нанесен в результате этого действия. Есть видеоматериалы, на которых пошагово зафиксированы практически все действия участников митингов», - говорит Магомед Беков.

При этом адвокат также заявил о своей уверенности в том, что изменение квалификации обвинения арестованным активистам никак не связано с предстоящими выборами главы Ингушетии.

С ним согласен и руководитель отделения Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев, который считает, что политическую обстановку в республике и работу следствия нужно рассматривать сегодня в разных плоскостях. «О переквалификациях обвинения нам становится известно не в тот день, когда это произошло. То есть мы не знаем, когда произошли эти изменения – может, месяц назад, может, неделю назад. Также не озвучены лица, в отношении которых была проведена переквалификация», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тимур Акиев.

Он высказал предположение, что в числе тех, кому смягчено обвинение, могут быть лица, которые уже находятся под подпиской о невыезде и которым изменена мера пресечения месяца полтора или два назад. «Работа следствия в плане изменения квалификации частей статьи 318 УК РФ не связана с политической ситуацией в республике и желанием или нежеланием властей пойти на переговоры. Это, скорее, связано с тем, что в ходе следствия следователи находят понимание с арестованными или же могут договариваться с адвокатами на взаимовыгодных условиях», - считает Тимур Акиев.

Калиматов пообещал беспристрастное расследование мартовских событий

Махмуд-Али Калиматов пообещал способствовать расследованию мартовских событий в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщил депутат Народного собрания Ингушетии, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Бейал Евлоев.

Депутат рассказал, что на заседании ингушского парламента 29 августа, в котором принимал участие Калиматов, он проинформировал руководителя республики о том, как происходило в парламенте утверждение соглашения о чечено-ингушской границе и попросил инициировать создание специальной следственной группы по расследованию мартовских событий.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

«По закону он сам не может напрямую вмешиваться в работу правоохранительных органов и судов. Я попросил его инициировать создание специальной следственной группы по расследованию мартовских событий. Калиматов сказал, что в рамках предоставленных ему полномочий будет способствовать рассмотрению этих вопросов в строгом соответствии с действующим законодательством», - рассказал Бейал Евлоев.

Депутат высказал мнение, что «прежнее руководство республики сознательно спровоцировало народ, чтобы затем подвергнуть репрессиям гражданских активистов». «И сделано это потому, что они, начав с требования отменить соглашение о границе, затем стали говорить о наболевшем, неприятном для власти – о коррупции, о клановости в кадровой политике», - рассказал Бейал Евлоев.

Депутат остался доволен реакцией Калиматова. «Он адекватно все воспринял. Мне лично его реакция на мое обращение понравилась», - отметил Бейал Евлоев, слова которого приводит сегодня «Фортанга.орг».

Махмуд-Али Калиматов окончил юрфак Куйбышевского государственного университета (ныне — Самарский госуниверситет) и 17 лет работал в органах прокуратуры, а до назначения в Ингушетию работал руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, говорится опубликованной на "Кавказском узле" биографии политика.

Махмуд-Али Калиматов обещал провести встречу с представителями общественных организаций Ингушетии, на которой планировалось поднять и вопрос об освобождении арестованных активистов, но эта встреча так и не состоялась, сообщил член президиума Российского конгресса народов Кавказа и руководитель Координационного совета ингушских организаций Москвы Висингирей Гагиев.

По его словам, лидеры крупнейших общественных организаций Ингушетии еще 8 июля обратились с официальным письмом Калиматову с предложением провести встречу и обсудить пути выхода из сложившейся в республике кризисной ситуации. Гагиев рассказал, что после получения письма в администрации главы Ингушетии инициаторов встречи попросили представить исчерпывающий список конкретных вопросов, которые предстояло бы обсудить с Калиматовым, а также уставы общественных организаций, представители которых будут присутствовать на встрече.

Причем, по словам Гагиева, из администрации главы Ингушетии сообщили, что обсуждать на встрече стоит лишь вопросы экономического, а никак не политического характера. Все требуемые документы были направлены в администрацию, но встреча так и не состоялась, написал 27 августа со ссылкой на Гагиева ингушский информационно-аналитический ресурс «Шестой портал».

Сам Махмуд-Али Калиматов заявляет, что готов к встрече с представителями ингушской общественности и обсуждать любые вопросы. "Обязательно хочу встретиться с интеллигенцией, научными работниками, писателями [...] Готов к любым их вопросам, запрещенных нет абсолютно. Я готов слушать, я не заезженный, как колея, могу понять другой взгляд на проблему, дорогу другую вместе найти, но она должна быть в плоскости интересов республики, людей", - заявил Калиматов в сегодняшнем интервью РИА Новости.

Темы чечено-ингушской границы и арестов активистов в интервью не затронуты, однако врио главы Ингушетии пояснил некоторые свои принципы работы, в частности, приверженность соблюдению закона. "Столкнулся с определенными национальными особенностями - не люблю слово "менталитет". Как человек государевой службы, как юрист, всегда оперирую законом, нормами, должностным регламентом, потому что мы живем в правовом, цивилизованном, светском государстве. Абсолютно не приемлю правовой нигилизм. А здесь этот правовой нигилизм существует, и кое-кто позволяет себе вокруг закона прыгать, ставит себя над законом. Нельзя вокруг закона плясать, это же не танцпол, это закон", - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Махмуд-Али Калиматов избегает участия в остром политическом вопросе, касающемся соглашения о границе с Чечней, ожидая сигнала из Кремля, полагают опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Информацию о задержаниях и арестах ингушских активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" также опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.