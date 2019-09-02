Чиновник осужден за махинации при строительстве ростовского аэропорта

02 сентября 2019, 18:40

Ростовский областной суд приговорил к двум годам условного лишения свободы бывшего начальника управления в администрации Аксайского района, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве подъездной дороги к аэропорту "Платов".

Согласно решению нижестоящей инстанции, Аксайского районного суда, начальник Управления коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района Ростовской области с августа 2015 года по август 2016 года искусственно создал условия для победы одной из организаций в открытом конкурсе. Бадгутдинов сделал это, чтобы избежать дисциплинарной ответственности за невыполнение областной госпрограммы "Развитие транспортной системы", решил суд. В вердикте суда указано, что действия чиновника нарушили права других организаций, которые участвовали в конкурсе. Кроме того, согласно приговору, Бадгутдинов, руководя тем же управлением, внес заведомо ложные сведения в официальные документы.

Райсуд рассматривал дело в отношении Халиля Бадгутдинова почти год - с июля 2018 года, - и 5 июня вынес ему обвинительный приговор, следует из картотеки на сайте суда. Бывший чиновник был приговорен к двум годам лишения свободы условно с лишением права в течение года занимать в органах государственной власти и органах местного самоуправления начальственные должности. По статье о служебном подлоге Бадгутдинова признали виновным, но освободили, потому что истек срок давности преступления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель областного суда.

Халиль Бадгутдинов обжаловал это решение, однако Ростовский облсуд отказался его отменить. "Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе облсуда.

Конкурс, о коттором идет речь в деле Бадгутдирова, касался строительства подъездной дороги к аэропорту "Платов". Следствие сочло причиненный им ущерб равным 14,345 миллиона рублей, информировала 11 июня Rostov gazeta. Эту информацию со ссылкой на следствие передал 24 августа 2017 года и "Блокнот - Ростов-на-Дону". Чиновник подписал акт выполненных работ и деньги ушли на счет строителей, несмотря на невыполненную работу, уточнило издание.

Аэропорт "Платов", расположенный в Аксайском районе примерно в 30 километрах от Ростова-на-Дону, был построен к чемпионату мира по футболу. Обслуживание внутрироссийских и международных рейсов аэропорт "Платов" начал 7 декабря 2018 года.

Комментариями Халиля Бадгутдинова и его представителей относительно решения облсуда "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Аксайского района по состоянию на 18.40 мск 2 сентября нет комментариев относительно приговору Бадгутдинову.