Правозащитники заявили о безрезультатности Хасавюртовских соглашений

01 сентября 2019, 01:33

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники высказали различные мнения о том, кто виноват в срыве Хасавюртовских соглашений, подписанных в 1996 году Александром Лебедем и Асланом Масхадовым. Однако, по их мнению, вторая чеченская кампания была неизбежной.

31 августа исполнилось 23 года со дня подписания в 1996 года секретарем совета безопасности РФ Александром Лебедем и начальника штаба Вооруженных сил Чечни (позднее - президентом Чеченской республики Ичкерия) Асланом Масхадовым Хасавюртовских соглашений. Несмотря на их подписание, в августе 1999 году началась Вторая чеченская война, официально названная контртеррористической операцией.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» эксперты высказали различные мнения о том, кто виноват в срыве соглашения.

Хасавюртовские соглашения были «договором о намерениях», отметил руководитель Межрегиональной неполитической общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» (ММГЛ), член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Мукомолов.

«Главной целью соглашений было остановить войну. И они ее остановили», - подчеркнул он.

Мукомолов напомнил, что 12 мая 1997 года президент России Борис Ельцин и президент Чечни Аслан Масхадов подписали «Договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и ЧРИ», где предполагалось «навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов».

«В тот же день Масхадов и (премьер-министр РФ Виктор) Черномырдин подписали соглашение «в целях налаживания взаимовыгодного экономического сотрудничества и подготовки условий для заключения полномасштабного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия», которым российским министерствам и ведомствам предписывалось в течение месяца разработать и заключить конкретные соглашения о сотрудничестве с соответствующими чеченскими ведомствами.

«Несколько ведомств заключили соглашения, но потом все почему-то застопорилось», - подчеркнул Мукомолов.

Рассуждая о степени виновности сторон в срыве соглашений, он отметил, что «о степени вины говорить сейчас сложно». Напомнив, что со стороны Чечни были «провокации и похищения людей», руководитель «Миротворческой миссия имени генерала Лебедя» заметил, что вторая чеченская война все равно началась бы, даже если бы не было вторжения в Дагестан. «Это была часть России, где требовалось наведение порядка», - подчеркнул он.

7 августа 1999 года отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли из Чечни на территорию Дагестана. В течение нескольких дней боевикам удалось захватить населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа 1999 года федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. За полтора месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Хасавюртовские соглашения не собиралась соблюдать ни одна из сторон, считает глава программы «Горячие точки» Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

«Обе стороны изначально рассматривали соглашения как нечто временное. У обеих сторон шла борьба «партии мира» и «партии войны». И там, и там «партия войны» взяла верх», - считает он, добавив, что даже вторжение в Дагестан в августе 1999 года фактически готовилось «с двух сторон».

«С обеих сторон действовали силы, желавшие, чтобы оно произошло. В Чечне это был Шамиль Басаев, который оказался несостоятелен, как политик эпохи мирного строительства, и мог чувствовать себя уверенно лишь в ситуации конфронтации. С российской стороны были силы, жаждавшие реванша... Говорить о том, что это вторжение было неожиданным, это как говорить о неожиданности нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. Было очевидно, что это произойдет. А не было бы вторжения в Дагестан - нашлось бы что-то еще», - заключил Орлов.

Российская сторона изначально не собиралась выполнять Хасавюртовские соглашения, заявил президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев, который в 1996-1997 годах был вице-премьером Ичкерии, а затем помощником Аслана Масхадова.

«Пренебрежение соглашениями стало стилем действий российских властей. Я думаю, что в будущем они пожалеют, что нарушили это соглашение», - сказал он.