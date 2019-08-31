Путин отказался признать мечеть в Шали красивейшей в мире

31 августа 2019, 15:09

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни не согласился со словами Рамзана Кадырова, назвавшего новопостроенную мечеть "Гордость мусульман" самой красивой в мире. Кадыров спорить не стал.

Как писал "Кавказский узел", мечеть "Гордость мусульман" в Шали торжественно открылась 23 августа. В церемонии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, ОАЭ и стран СНГ. При этом участие в мероприятии было обязательным для работников бюджетных организаций, рассказали местные жители.

Здание новой мечети может вместить около 30 тысяч верующих - в три раза больше, чем предусматривал изначальный проект. Таким образом, "Гордость мусульман" стала самой крупной в Европе мечетью - об этом говорится, в частности, в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной 23 августа на сайте Кремля.

На встрече с Рамзаном Кадыровым в Московской области Путин уточнил у него, действительно ли шалинская мечеть - крупнейшая в Европе. "Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле", - ответил Кадыров. "Самая красивая в мире – это в Петербурге", - возразил президент. "Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович", - ответил глава Чечни.

Кадыров пригласил Путина в Чечню. "Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина?" - рассказал Кадыров. "Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно", - приводятся заверения Путина в сегодняшней публикации на сайте президента России.

Вместимость шалинской мечети "Гордость мусульман" вдвое превышает численность местного населения, при этом экономической выгоды городу это не сулит, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Подобные стройки нужны властям Чечни, чтобы показать свое могущество, считает журналист Максим Шевченко. Комментаторы в соцсетях поспорили о том, насколько оправданными были затраты на строительство в Шали самой большой мечети Европы.