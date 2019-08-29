Кашешову отказано в очной ставке с засекреченным свидетелем

29 августа 2019, 05:59

Предпринимателю из Нальчика Руслану Кашешову, обвиняемому в хранении гранаты, наркотиков и пособничестве ИГ*, отказано в проведении очной ставки с засекреченными свидетелем, сообщил адвокат Кязим Атабиев.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель из Кабардино-Балкарии Руслан Кашешов был задержан в июне 2018 года в Нальчике. По его словам, граната и пакет с наркотиками в его автомобиль были подброшены, а признание в незаконном обороте наркотиков, взрывчатки и пособничестве ИГ* он дал под пытками. Его заставили признаться в том, что найденные у него граната и наркотики были получены от боевика Юрия Бицуева, которому задержанный также помогал деньгами, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

В ходе двух спецопераций в Нальчике 22 ноября 2015 года были убиты 14 предполагаемых боевиков. Силовики заявили, что все они были членами местной ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Среди убитых был Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

Арестованному по подозрению в хранении гранаты, наркотиков и пособничестве ИГ* Руслану Кашешову отказано в ходатайстве о проведении между ним и засекреченным свидетелем очной ставки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 28 августа адвокат Кязим Атабиев, представляющий интересы обвиняемого.

По его словам, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела его подзащитный случайно вскрыл конверт с подлинными данными засекреченного свидетеля под псевдонимом «Иванов И.И.».

«Тот говорит, что находился в дружеских отношениях с моим подзащитным, тогда как моему подзащитному данный гражданин не знаком. Он не опознал "Иванова И.И." по его фотографии из паспорта, копия которого находилась в конверте. С целью подтверждения или опровержения факта знакомства и дружеских отношений между моим подзащитным и данным свидетелем сторона защиты ... ходатайствовала провести между ними очную ставку. Нам отказали в этом», - рассказал Атабиев.

Он рассказал, что обратился по этому поводу в прокуратуру Нальчика, где ему ответили, что следователь самостоятельно "принимает решение о производстве тех или иных следственных действий".

"Проведение очной ставки в данном случае - одно из правильных действий, которое может сделать следователь для установления истины по делу", - отметил Атабиев, комментируя ответ прокуратуры.

"Показания, данные свидетелем "Ивановым", ничем более не подтверждаются, однако на них строится все обвинение. Этот свидетель был допрошен дважды, и те обстоятельства, о которых он говорит, не соответствуют действительности. Кашешову он не знаком, ему неизвестны те события, о которых свидетельствует "Иванов", - сказал адвокат.

По словам Атабиева, "ни одно из ходатайств Кашешова не удовлетворяется".

Он сообщил также, что Кашешов прошел освидетельствование сразу после задержания по факту применения к нему физической силы. Судебно-медицинская экспертиза нашла у него множественные гематомы по всему телу. Какого -либо расстройства здоровья у него в настоящее время нет.

"Кашешов утверждает, что с Бицуевым не был знаком. Никогда его не видел, никаких денег ему не передавал, и никакой гранаты от него не принимал", - рассказал Атабиев.

Выдвинутое против его подзащитного обвинение он назвал нелепым.

"Бицуев был убит в 2015 году, а Кашешова задержали в 2018 году. Выходит, что он три года возил в машине гранату, которую ему передал Бицуев", - недоумевает адвокат.

По словам Атабиева, в июле 2019 года следствие передало материалы по делу Кашешова в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направлении дела в суд, однако прокурор вернул материалы дела следователю для устранения выявленных нарушений.

Дело было возвращено из-за того, что к его материалам не были приобщены вещественные доказательства, в частности, видеозапись задержания обвиняемого, запечатленная камерами видеонаблюдения, рассказал адвокат.

Какими-либо комментариями следствия относительно информации, озвученной адвокатом, "Кавказский узел" пока не располагает.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.